Лили казва „Сбогом“

Естрадната прима Лили Иванова официално обяви предстоящото си оттегляне от голямата сцена. Звездата сподели, че настоящото национално турне ще бъде последното от такъв мащаб, а през 2027 г. са планирани само пет ексклузивни концерта. Решението слага край на десетилетната традиция на интензивни обиколки из страната. Въпреки че примата остава в отлична гласова форма, интересът към билетите за тазгодишните изяви е видимо по-слаб в сравнение с предходни години, което се отдава на значително повишените цени на пропуските.

Проверка на продажбите разкрива притеснителни празни места в градове като Добрич, Бургас и Варна, където интересът далеч не достига нивата отпреди две години. Дори в Пловдив, където цените за Античния театър достигат суми, равняващи се на пета от средната пенсия, залите остават далеч от запълване. Високите разходи за екип от елитни музиканти, озвучителна техника и логистика принуждават звездата да поддържа цени, които стават непосилни за голяма част от лоялните ѝ почитатели, което рефлектира върху запълняемостта на обектите.

Въпреки напредналата възраст на легендата, която тази пролет отпразнува своя 87-и рожден ден, феновете все още таят надежда, че тя няма да се оттегли напълно от музикалния свят. Слухове подсказват, че Лили вероятно ще продължи да приема индивидуални ангажименти при специални поводи. Паралелно с това примата насочва вниманието си към своята фондация и предстоящия биографичен филм „Лили – любовта е живот“, с които ще продължи да поддържа връзката със своята публика.

Източник: Уикенд