Как Гонзо сгази лука пред Кирил Домусчиев?

Футболна България е разтърсена от мащабна война по оста „Бояна“ – Разград. Георги Иванов – Гонзо, който от две години е начело на БФС, дръзна да се изправи срещу интересите на мощния бос на „Лудогорец“ Кирил Домусчиев. Конфликтът между двамата ескалира рязко, след като Иванов реши да спре рахата на шампионите и да демонстрира независимост, каквато липсваше при управлението на Боби Михайлов.

Първият удар на Гонзо беше уволнението на Петър Петров – шефа на ВАР, смятан за протеже на Домусчиев. Чистката в съдийските редици вбеси не само собственика на разградчани, но и Георги Караманджуков, по известен като Карата, който бе заснет да държи сметка на президента на БФС. Домусчиев не остана длъжен и иронично нарече опонента си „президента Гонзо“, като дори заплаши със свикване на нови избори заради лошото състояние на стадиона в квартал „Надежда“.

Най-големият раздор обаче е за парите от телевизионните права. Георги Иванов иска да скъса стария договор за 5 милиона лева, преподписан от Боби Михайлов, и да сключи нов за цели 20 милиона. Гонзо е категоричен, че е недопустимо клуб от Втора лига да взима едва 1000 лева за излъчен мач – сума, която той сравни с „на сто вълка кози крак“. Докато Домусчиев настоява договорът да не се пипа до 2029 г., Иванов вече има подкрепата на повечето клубове, които също искат по-голям дял от милионите.

Източник: Уикенд