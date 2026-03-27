"Две сватби" на Златю Бояджиев се продаде за рекордните 280 000 евро

На пролетния аукцион на Artmark, проведен снощи в София, картината на Златю Бояджиев "Две сватби" беше продадена за 280 000 евро, при предварителна оценка между 20 000 и 35 000 евро.

"Наддаването продължи близо 15 минути и премина при сериозна конкуренция, като цената нарасна значително и отрази интереса към творбата", съобщават от аукционната къща, цитирана от "Сега".

Снимка: Христо Стефанов/БТА

Произведението е придобито директно от автора от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас и се появява на пазара за първи път от повече от пет десетилетия, след като е било в частна колекция. "Две сватби" е част от известния втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 - 1976).

Платното представя многопластова панорама на зимата в Родопите, където сватбени шествия и сцени от всекидневието се преплитат, за да изградят жив образ на общност, движение и традиция. Картината е създадена в Париж през 1970 г. и едновременно изобразява християнска и мюсюлманска сватба в зимен пейзаж, в който се виждат минаре, църковна камбанария и вековно дърво.

Художникът създава още два варианта на смолянските сватби. Единият се съхранява в Къща-музей "Златю Бояджиев" в Пловдив. А другият - в заседателната зала на българското посолство в Париж.

Именно творба на Златю Бояджиев държи рекорда за най-висока цена, платена за картина на български художник. През ноември 2025 г. неговият "Пейзаж" беше продаден за 81 000 евро от аукционна къща "Аполон и Меркурий".

Предишното най-добро постижение беше на вариант на "Ръченица" от Иван Мърквичка, продаден преди 10 години от същата аукционна къща за 75 000 евро. "Две сватби" надмина и двата резултата.

Втората най-скъпо продадена картина на снощния търг беше "Пазачът" на Иван Милев, рисувана през 1920-те години. При начална цена между 4000 и 6000 евро тя беше купена за 85 000 евро.

