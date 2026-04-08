Делян Пеевски, лидер на ДПС: Честит международен ден на ромите!

Поздравявам ромската общност с Международния ден на ромите - 8 април. Като лидер на ДПС, партия, в която етносът и религията не са различие, а богатство, ви уверявам, че ще продължим с подкрепата си за всички хора в едно по-толерантно и справедливо общество, в което няма втора класа хора.

Общество, в което държавността е на почит, просперитетът е желан, а сигурността на страната е гарантирана.

За такава България се бори ДПС - за повече държавност, просперитет и сигурност.

Бъдете здрави и съхранявайте историята и идентичността си, за да развивате общността си и да показвате различните нюанси на вашата богата същност. Бъдете горди с вашите културни и духовни ценности, като неотменима част от целостта и колорита на българския народ.