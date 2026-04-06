Боби Михайлов оставя €15 млн. наследство, половината отива при…

Смъртта на Борислав Михайлов постави на дневен ред разпределението на неговото мащабно наследство, оценявано на около 15 милиона евро. Тъй като бившият футболен шеф не е оставил завещание, активите му, включващи имоти на Френската ривиера, София и Черноморието, банкови сметки в Швейцария и дялове във фирми, ще бъдат поделени по закон. Лъвският пай от 7,5 милиона евро отива при неговата съпруга Мария Петрова, с която имат близо 28-годишен брак. Останалата половина от богатството ще бъде разпределена по равно между трите му деца.

Синът му Николай Михайлов и дъщеря му Бисера, които са от първия му брак с волейболистката Петя Костова, ще получат по 2,5 милиона евро. Въпреки тежките семейни драми и съдебни битки за родителски права в миналото, които провалят трансфери на Боби в „Тенерифе“ и „Крус Азул“, отношенията в семейството се стабилизираха през годините. Николай, който е женен за Николета Лозанова, и Бисера, чийто съпруг е Живко Миланов, се явяват ключови наследници заедно с по-малката си сестра.

Най-малката дъщеря Елинор, която живее в САЩ и е завършила образованието си в Бостън, също получава дял от 2,5 милиона евро. Тя е част от юридическата процедура по подялбата на имотите и спестяванията на баща си. Навремето тя също е пробвала късмета си в спорта, опитвайки се да пробие в тениса с помощта на Лъчезар Танев. Очаква се преговорите между наследниците да отнемат значително време поради сложния характер на активите и необходимостта от прецизно оценяване на имуществото в чужбина.

Източник: Уикенд