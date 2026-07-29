Ескалация в Близкия изток: САЩ отговориха на иранските нападения въпреки опитите за преговори

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че Иран е направил опит за изненадваща ракетна атака срещу американските войски, разположени в региона на Близкия изток. Американското ведомство съобщи това в социалната мрежа X.

Според официалното изявление на CENTCOM в социалната мрежа X, нападението е извършено в 17:45 ч. източно време. Американските сили за противовъздушна отбрана са успели успешно да прихванат всички изстреляни ирански ракети, предотвратявайки щети и жертви.

В отговор на атаката Централното командване на САЩ съвместно с въоръжените сили на Саудитска Арабия са извършили прецизни въздушни удари на територията на Ирак. Обект на операцията са били логистични съоръжения и оръжейни складове на проирански групировки.

''Американски и саудитски изтребители нанесоха удари по множество логистични и оръжейни съоръжения на терористи в Източен Ирак, в решителен отговор на повече от 30 атаки с дронове от страна на Корпуса на гвардейците на ислямската революция през последните 72 часа. Тези непровокирани атаки срещу американските сили бяха неуспешни''.

Американските военни посочват, че поразените цели са използвани от бойци, изпратени от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) с задача да атакуват както американските войски, така и енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

Военното ескалиране се случва на фона на съобщения в медиите, че командващият американските сили в Близкия изток адмирал Брад Купър е препоръчал на администрацията във Вашингтон да преустанови въздушните удари в района на Ормузкия проток поради достигане на лимита на тяхната ефективност.

Паралелно с това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви преди дни, че е взел решение да паузира американските удари срещу Иран, за да осигури възможност за възобновяване на дипломатическите преговори между страните.