Тайна операция: Тръмп е изведен от Турция в кетърингова количка https://crimes.bg/po-sveta/tayna-operaciya-tramp-e-izveden-ot-turciya-v-ketaringova-kolichka/198848 Crimes.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е тайно изведен от Турция след срещата на върха на НАТО, скрит в камион за кетъринг на летище, преди да бъде качен на военен самолет на фона на реална заплаха от иранско убийство, разкриха данни от американското разузнаване, цитирани от The Telegraph.

В извънредна операция за сигурност президентският самолет Air Force One беше използван като примамка, превозвайки прескорпуса на Белия дом и висши помощници из цяла Европа, без те да знаят, че Тръмп не е на борда.

Бягството се разигра по здрач на 8 юли на международното летище Есенбога в Анкара.

С ескалацията на военните действия между Вашингтон и Техеран, американските разузнавателни агенции сигнализираха за конкретен заговор от ирански марионетни сили, насочен срещу самолета на американския президент.

Доналд Тръмп е тайно прехвърлен обратно в главния президентски самолет след кацане на базата RAF Mildenhall в Съфолк.

За да заблуди минувачите и потенциалните нападатели, Тръмп публично се изкачи по основното стълбище

на синьо-белия Boeing 747 пред очите на телевизионните камери, махайки на тълпата, преди да влезе вътре.

Минути по-късно, от скритата страна на самолета, Тръмп и шепа висши помощници се качиха в повдигнат камион за храна, обикновено използван за товарене на храна по време на полет.

Контейнерът е спуснат и прекаран през пистата до чакащ C-32A на американските военновъздушни сили, модифициран Boeing 757, летящ под невзрачния военен позивен „Reach 18“ с изключени основни транспондери за проследяване.

Междувременно журналисти и нищо неподозиращ персонал се качиха на примамката Air Force One. Преди самолетът да се изкачи, служители на Белия дом наредиха на репортерите да затворят щорите на прозорците си.

По време на полет, самолетът-примамка превключи транспондера си, за да излъчва позивната „AF1“, за да отклони вниманието от действителното местоположение на американския президент.

Размяната е извършена по прякото настояване на Тайните служби на САЩ. Предупрежденията на разузнаването относно заплахата бяха строго пазени, като подробностите бяха скрити от висши членове на Конгреса и повечето служители на Белия дом.

Нивата на заплаха срещу Тръмп останаха големи след убийството на иранския генерал Касем Солеймани от САЩ през 2020 г.

Операцията по сигурността също така подчерта безпокойството около Boeing 747-8 на стойност 400 милиона долара (300 милиона британски лири), дарен на САЩ от Катар миналата година.

trud.bg