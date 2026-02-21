В Петрохан избити заради открит вагон със злато? Според мълвата съкровището било намерено от мъжете в таен вход на водна пещера край Понор https://crimes.bg/kriminalno/v-petrohan-izbiti-zaradi-otkrit-vagon-sas-zlato-3/185468 Crimes.bg

Случаят с убития будистки гуру Ивайло Калушев и неговата група, открити застреляни пред хижа „Петрохан“ и под връх Околчица, продължава да тъне в мистерия. Въпреки официалното становище на МВР и прокуратурата за групово сектантско самоубийство, в обществото и сред археолозите циркулират далеч по-зловещи версии.

Основната хипотеза е свързана с легендарно нацистко съкровище. Говори се, че „рейнджърите“ на Калушев са открили таен вход към подводна пещера в планината Понор, където е бил скрит вагон с нацистко злато, предназначен за Берлин, но останал в България. Според мълвата, мъжете са били ликвидирани от иманярската мафия именно заради това откритие. Приятелката на Калушев дори твърди, че е видяла групата да се отправя към хижата с АТВ-та часове преди смъртта им, макар разследващите да отричат те изобщо да са се качвали на машини.

Други теории намесват съкровището на Вълчан войвода, уж открито в двора на къща в село Българи, или участие в канали за трафик на наркотици и мигранти. Според една от версиите, групата е пресичала интересите на сръбска банда, която им е устроила кърваво отмъщение. И до днес истината остава скрита между официалната версия за култ и слуховете за огромни богатства, за които се убива.

