Менте парфюми с аромат за час-два заливат пазара

Черният пазар на менте козметика в България процъфтява, въпреки високите глоби и мащабните акции на митниците. Само преди дни софийските митничари заловиха рекордна пратка от 15 345 фалшиви парфюма, скрити под описанието „авточасти“. Нелегалната стока, брандирана с лога на световни лидери като „Кристиан Диор“, „Армани“ и „Живанши“, е била предназначена за интернет магазини в Западна Европа. Фалшификатите пристигат основно от Турция, Китай и Хонконг, като зарибяват купувачите с нереални намаления от 30 до 70%.

Опасността обаче не е само за портфейла, но и за здравето. Фалшивите аромати често ухаят на чист спирт и изветряват за час, но по-страшното е, че съдържат опасни и неразрешени съставки. Кожните клиники са пълни с пациенти с остри алергии, зачервявания и възпаления, причинени от съмнителните микстури. Измамниците стават все по-нагли, като предлагат флакони от 100 мл на „Трусарди“ или „Гарлен“ за „жълти стотинки“ – около 30-40 евро, докато реалната им цена е над 100 евро.

Експертите предупреждават, че опитите за рекламация в съмнителните сайтове обикновено завършват с блокиране на клиента. Признаците за измама са лесно разпознаваеми: липса на адрес на фирмата, натрапчив аромат и различна консистенция. Често се пробутват и продукти с изтекъл срок на годност, които са още по-рискови за кожата. За да избегнат разочарованията и болниците, потребителите трябва да избягват онлайн магазини без касови бележки и фактури, защото „евтиното вино винаги излиза кисело“.

Източник: Уикенд