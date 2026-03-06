14 г. затвор за убийство с нож в Слънчев бряг

Версията на Христо Димитров е, че наръгал Цветелин, защото бил зависим от хазарт

Осъден е да плати 252 000 евро кръвнина

Подсъдимият за убийство Христо Димитров получи присъда от 14 години затвор. Бургаският окръжен съд го призна за виновен за това, че преди година и половина е наръгал смъртоносно с нож 31-годишния Цветелин Якимов. Извършителят трябва да плати “кръвнина” от 102 000 евро на детето на Цветелин, както и по 50 хил. евро на трима други роднини.

Жестокото престъпление бе извършено на 5 юли 2024 г. на централната алея в Слънчев бряг. Между Христо и Цветелин избухнал скандал и двамата се сбили. Според свидетели Христо извадил сгъваем нож от джоба си с острие от 21 см и нанесъл един удар - право в сърцето, а след това направил въртеливо движение, с което разпорил корема на жертвата. После направил опит да скрие оръжието и да изчисти кръвта от себе си.

Причината за свадата станала Ивета - красива служителка на “Ретро фото”. По време на делото се оказа, че тя не е била приятелка на нито един от двамата и случаят не е любовен триъгълник. Цветелин бил хазартно зависим и проиграл неколкостотин лева. Поискал още 50 лева назаем от Ивета, която нямала, но взела парите от 40-годишния Христо който работел на близкия атракцион “Виртуална реалност”. Цветелин изгубил тези пари и на другия ден се оплакал на Ивета, че в момента няма как да є ги върне. Тя казала на Христо, който побеснял и тръгнал да търси сметка на хазартния тип.

Според защитата при разправията Христо първи бил нападнат Цветелин и се наложило да действа с ножа при самоотбрана. При пледоариите адвокатското нахалство стигна дотам да се иска условна присъда на Христо, но тезата за неизбежна отбрана бе напълно отхвърлена от съда.

Въпреки че вече е реабилитиран, Христо е бил осъждан за нанасяне на телесна повреда, което също наклони везните в негова вреда. Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред Бургаския апелативен съд.

