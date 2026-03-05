ГРАНДИОЗНА СХЕМА! Пловдивските строителни измамници Руска Митева и Тодор Тодоров завличат съдружници с милиони. ГДБОП по петите им (РАЗСЛЕДВАНЕ)

Грандиозна схема за присвояване на средства от ключови, национално значими компании в строителния бранш, са разработили пловдивчаните Руска Митева и житейският й спътник Тодор Тодоров, издадоха наши източници от столичната ул. “6-ти септември”. Ченгетата вече са по петите на двойката, която освен общо легло, дели сериозен бизнес.

Тунингованата дама със солидно количество хиалурон в устните, екстеншъни и видни от самолет пластики, освен в тънкия занаят действа с размах и в корпоративния живот. Мъжът й пък е любител на чашката, шушукат под тепетата. Миналата година например Районния съд в Пловдив го осъжда на 7 месеца лишаване от свобода (с изпитателен срок от 3 години) за това, че е карал скъпата си кола с 1,52 промила алкохол. Осъден да плати на държавата рекордните близо 65 хил.лв., за което е наложен запор над притежаваната от него “Ер Те Консулт Инженеринг” ЕООД, сочи справка в архивите. Екстравагантната двойка живее под един покрив без брак, но от връзката им са се родили две дъщерички - Никол и Славея (кръстена на свекъра Славейко), редят познатите им. Руска се хвалела, че има бизнес в Дубай и Германия, посредством немската компания “Райнер Тройер”. Обичала пред името си да изписва титлата “инженер”, което рязко контрастира с визията на ОнлиФенс гърла, одумват я кифлите във Филибето.

Митева и Тодоров са собственици на няколко фирми, развиващи дейност в сферата на строителството, архитектурата, енергийната ефективност, инжинеринговите дейности и надзора, и по тази линия имената им често “светват” в регистъра за обществени поръчки като мераклии за изграждане и саниране на ключови обекти - административни сгради, паметници на културата, училища, детски градини и въобще всяка дейност, от която капе (или пък тече) обществен ресурс.

Така например притежаваната от Руска Митева “Арте Холдинг” е извършила проектирането на пречиствателна станция за отпадни води на АЕЦ “Белене”, санирали са няколко жилищни блока в Пазарджик, разработила е концептуалната фаза на обновената автогара във Варна, била е проектант при реновацията на центъра на Асеновград, както и е участвала в реставрирането на Тракийски гробищен комплекс “Грифони, Хелветия и Шушманец”.

Името на Руска Митева се свързва и със скандално събаряне на старинна сграда на пловдивската ул. "Авксентий Велешки". Парцелът попада в Западна охранителна зона на групова недвижима културна ценност „Историческа зона Филипопол- Тримонциум- Пловдив“, но интересът на инвеститорите за кой ли път е надделял над обществения, ето защо красивото столетно здание е било разрушено, най-вероятно за да изникне там поредният кичозен билдинг. Проектът предвижда застрояване на нова сграда с височина 19.5 метра. Строителната площадка е открита на 15 ноември 2024 година, а разрешението за строеж е от 17 ноември 2023 година - броени дни след местните избори. Според указателната табела възложител е "Рейтън Дивелопмънт" ООД с управител Станислав Костов. Строителството се изпълнява от "Ни М Билд" ЕООД. Строителният надзор е поверен на "РТ Консултинг" на Руска Митева, пише местния сайт “Трафик Нюз” на 27.11.2024 г.

Прави впечатление обаче, че според търговския регистър, масово притежаваните от Руска и мъжа й Тодор дружества, нямат назначени служители (или ако има осигурени лица, те се броят на пръсти), няма представени Годишни финансови отчети и изобщо нищо от публично достъпната документация не говори за надеждност и солидност - два показателя, които са ключови в строителния бранш.

Може би поради тази причина фирмите им “Арте холдинг”, “РГ Консултинг”, “Ерма Билдинг”, “Джи Пи Строй Груп”, “ТСТ Строй” и останалите в портфолиото редовно влизат в колаборация с национално значими компании, формирайки консорциуми, ДЗЗД-та и всякакъв вид съдружия, които да изглеждат приемливо пред външни инвеститори и ключови клиенти.

Тук е важно да изясним, че това е стандартна практика, широко разпространена най-вече при кандидатстване по обществени поръчки, т.к. всеки от партньорите допринася с опит, техника и финансов ресурс.

Пловдивските схемаджии, чиито офиси са базирани най-вече на тамошния бул. “Марица” (номер 21 и 25), обаче са открили “златна” възможност да щавят партньорите си, завличайки ги с десетки и дори със стотици милиони евро. Поне така твърдят информаторите ни, които към днешна дата нищят далаверите на Руска и Тодор.

От службите са идентифицирали като тяхна помагачка софийската адвокатка Олена Шишкова, която имала задължението да разработи юридически камуфлаж за пладнешкия по думите на полицаите обир над доказани бизнесмени.

Дамата е вписана като адвокат към Софийската адвокатска колегия. В търговския регистър откриваме нейно участие в “ОМН Финанси” ООД (с 50% участие), като и че е управител на дружеството, заедно със съдружника си Николай Пенчев Пенчев. Шишкова е едноличен собственик на “Пауър мениджмънт груп” ЕООД, но тази компания декларира, че няма дейност от 2019 г. Тя е арбитър в Арбитражният съд към Сдружение СППМ под № 7. От пръв поглед е видимо, че юристката не се откроява с особено наситена съдебна практика. Откриват се само няколко решения и определения, в която е представлявала компании като Петрол – Холдинг през 2017 г. и Хелио тур през 2024 г., но казусите не блестят с правна значимост.

За сметка на това, през 2017 г. за два месеца адв. Олена Шишкова е била прокурист в гореспоменатата “РТ Инженеринг” ЕООД, която е собственост на Руска Митева. Точно там е връзката между двете о̀правни “дами”, които си осигуряват свеж кеш на гърба на почтени компании.

КАК РАБОТИ СХЕМАТА

Разследващите повдигнаха завесата над същността на далаверите, извършвани от Руска Митева и Тодор Тодоров. На този етап се разглеждат най-вече хипотези, без да е оформена окончателната база, въз основа на която да се предприеме реализация. Данни са дошли и по линия на НАП, кълнат се участници в проверката.

Обичайно, когато влизат в съдружие с някоя голяма строителна фирма, тяхното участие бива по-скромно и се изчислява на между 20 и 40 процента. Което значи, че и печалбата им следва да бъде в този порядък.

“Благодарение” на триковете, измислени от адв. Шишкова обаче, в хода на общата работа, Руска Митева и Тодор Тодоров ще бъдат разработвани дали са изявявали претенции за т.нар. “по-голям принос” в съдружието. Макар да участват с малък дял, измамници от техния калибър обикновено излизали с номера, че са финансирали текущата дейност, осигурили са оборотни средства, закупили са техника или са покривали разходи със собствени пари. Съответно претендирали, че печалбата следва да се разпредели според действителния принос, а не според първоначално договорения процент.

Втората линия, по която Руска и Тодор биха могли да са пържили ортаците си, е посредством заем, който да „изяжда“ печалбата. Те ще бъдат разследвани дали не са отпускали някаква форма на кредит към общото дружество или към партньорите си. Формално това е обикновено вземане. На практика обаче съдружникът има юридическо основание да твърди, че без този заем проектите не биха могли да се реализират и че той е поел основния финансов риск. Оттук следват няколко възможни хода - заемът да бъде представен като фактическа капиталова инвестиция. Или да се начислява значителна договорна лихва, а също така и печалбата да се прихваща срещу задължението по заема. Така, без формално да се променя процентът участие, реалният финансов резултат може да се измести драстично.

Третата хипотеза на разследването била, че пловдивчаните като нищо счетоводно са трансформирали печалбата в разход. Особено чувствителна зона е вътрешното разпределение на разходите, повдигнаха завесата икономическите ченгета. В рамките на консорциум едно дружество може да отдава техника под наем, да начислява управленски такси или консултантски възнаграждения. Ако съдружникът с да речем 40% контролира тези потоци, печалбата на консорциума може да бъде сведена до минимум чрез разходи, които формално са законосъобразни. В крайна сметка средствата не се разпределят като дивидент, а напускат структурата под формата на плащания към същия този съдружник.

Не на последно място разследващите проверяват дали Митева и Тодоров не са използвали управленския контрол като инструмент за кражби. Това се случвало често, когато по-малкият съдружник упражнява управленските функции, контролира банковите сметки или счетоводството, правната рамка може да остане непроменена, но икономическата реалност да се трансформира. Чрез начина на осчетоводяване, чрез забавяне на разпределението на печалба или чрез сделки със свързани лица, финансовият поток може да бъде насочван така, че формалното съотношение да загуби практическо значение, допълват теорията си източниците ни.

Как и защо разследващите полицаи са се натъкнали на строителното семейство от Пловдив Руска Митева и Тодор Тодоров, и каква е същността на извършените от тях престъпления, очаквайте ексклузивни подробности в следващ репортаж.

Източник: crimesbg.com