Първа група украински експерти по борба с дронове заминава за Персийския залив

Украйна ще помогне на страните от Персийския залив в борбата срещу иранските дронове. Това съобщи на брифинг президентът Володимир Зеленски.

Той обяви, че първата група украински военни и експерти ще замине за региона в понеделник, за да обучава съюзниците там как да противодействат на далекобойни БЛА "Шахед".

Според него, Украйна ще изпрати общо няколко такива групи.

В региона също проявяват голям интерес към украинските дронове-прехващачи. Зеленски посочи, че Украйна е готова да продава такива дронове на партньорите си в Близкия Изток. Той потвърди, че три държави вече са готови да ги купят.

В петък, основателят на украинската компания TAF Industries, Александър Яковенко, заяви пред „Файненшъл таймс“, че Обединените арабски емирства са заявили интерес към покупката на 5000 дрона-прехващачи Octopus, Катар - на 2000, а Кувейт на все още неизвестен брой такива системи.

Според Яковенко, обучението на оператори остава основно предизвикателство за страните, които се стремят бързо да разположат подобни системи за прихващане, тъй като то отнема няколко месеца.

„Те искат да разберат как да интегрират нашите дронове в цялостната си отбранителна система. Сега всяка държава разбира, че се нуждае от системи за прихващане, защото не е достатъчно просто да има батареи „Пейтриът“, каза Яковенко.

