Нелегален цех произвеждал лекарства и анаболни стероиди в София

Брандирани с името на измислен производител, който реално не съществува

Анаболни стероиди, лекарствени продукти и хранителни добавки бяха намерени и иззети, след като СДВР разби незаконно функционираща производствена база за фалшиви лекарствени средства на територията на столицата.

"В хода на предприетите действия, започнали по предварително събрана информация, са установени помещенията, които мъж, известен на МВР с полицейска регистрация от 2022 г. за същото престъпление, е ползвал за престъпната си дейност – производство на течни препарати и таблетки и пълненето им в ампули и блистери", съобщиха от пресцентъра на вътрешното министерство.

Мъжът е използвал за разпространението на препаратите интернет сайт и страница в социална мрежа.

С цел продажба, опаковките били брандирани с името на измислен производител на лекарствени средства, който реално не съществува.

"По случая е задържан един човек. Той заявява, че се занимава с цялостната дейност, той е наемател на помещението", каза главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР. Задържаният е регистриран преди четири години за подобно престъпление, а Изпълнителната агенция по лекарства го е санкционирала с актове за около 25 хиляди лева, които обаче не са били връчени досега. Директорът на СДВР отбеляза, че предстои чрез оперативна работа да се стигне и до други лица, евентуално и химици, които контролират процеса.

Росен Василев, директор на Териториална дирекция Митница – София, заяви, че работата по случая е започнала на 6 март, когато е селектирана пратка в куриерска фирма за проверка. Причината е съдържанието на пратката, тъй като е имало документи с информация за фармацевтични продукти, но в нея са установени празни капсули. След това е подаден сигнал до столичната полиция, които да се заемат със случая.

Към момента има един задържан - наемател на помещението, който е признал, че се занимава с установената престъпна дейност. Днешната акция е първият етап от операцията. Предстои работа за установяване на химиците и на други замесени в производството и разпространението.

trud.bg