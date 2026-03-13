Иззеха рекордно количество фентанил при акция в София

Огромни количества наркотични вещества бяха открити в къща в столичния квартал "Орландовци", съобщи директорът на СДВР Любомир Николов.



При акцията са задържани мъж на 50 години с криминално минало и 55-годишна жена без предишни криминални прояви, предаде репортер на ФОКУС.



Иззети са общо над 55 килограма наркотици - 10 кг фентанил, 3 кг кокаин и около 30 кг от така наречения "кристал", както и марихуана. Открити са и 4 огнестрелни оръжия - 2 автомата и 2 пистолета.



"Обръщам внимание на задържаното количество фентанил, което е прецедент за територията на столицата, така че операцията ни днес предотвратява доста инциденти с наркозависими. Апелирам хората да не използват това вещество, защото то просто убива", каза още Николов.



По думите му, статистика в САЩ сочи, че на всеки 6 минути умира по едни наркозависим човек, използващ фентанил.

https://www.focus-news.net/