Василий Небензя: Русия не приема резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за Иран

Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, осъждаща иранските удари срещу арабските държави от Персийския залив, е предубедена, защото не споменава атаките на САЩ и Израел срещу Ислямска република Иран.

Това е заявил Василий Небензя, постоянен представител на Русия в Организацията, цитиран от "Интерфакс".

"Искаме веднага да заявим ясно: разбираме и съжаляваме за настоящата ситуация в Близкия изток. Освен това Русия счита ударите по територията и особено по гражданската инфраструктура на арабските държави от Персийския залив за неприемливи", каза Небензя. Обсъждането на атаки срещу държави в региона обаче, без да се вземат предвид коренните причини за настоящата ескалация - а именно агресията на САЩ и Израел срещу Иран - е невъзможно и несправедливо", подчерта дипломатът.

"Дълбоко е жалко, че току-що приетата резолюция е формулирана именно по този пристрастен и едностранчив начин. Тя бърка причината и следствието. Ако някой, който не познава международните дела, я прочете, неизбежно ще остане с впечатлението, че Техеран, по собствена воля и със злонамерено намерение, е извършил непровокирана атака срещу арабски страни. Атаките срещу самия Иран, да не говорим за тези, които стоят зад тях и ги извършват, не само не са осъдени в документа, но просто са игнорирани", оплака се Небензя.

Той отбеляза, че Русия, заедно с Китай, е повдигнала тези опасения пред арабските страни по време на изготвянето на резолюцията.

"По-конкретно, ние предложихме следното на авторите. Първо, да призоват всички страни в настоящия конфликт да прекратят атаките. Второ, да осъдят ударите не само срещу страните от Персийския залив, но и срещу иранска територия. Трето, да поискат всички държави да се въздържат от провокации и всякакви действия, които биха могли да доведат до по-нататъшна спирала на ескалация", уточни руският постоянен представител.

Според него позициите на Москва и Пекин са били игнорирани.

"Най-разочаровани сме от отказа да се включи в проектотекста призив за политическо и дипломатическо уреждане на конфликта, добави дипломатът. Приемането на подобна резолюция не може да доведе до мир в Близкия изток. Това само ще изостри разногласията между ключови играчи в региона. Освен това, положително решение на Съвета по този документ би могло да бъде тълкувано от безскрупулни играчи, и особено от тези, които разпалиха тази война, като "благословия" за продължаване на агресивните действия срещу Иран", заключи Небензя.