Мега звездата от „Като две капки вода“ Иво Димчев: На 19 работех като пр*ститутка, но за кратко – имах само 5-ма клиенти

Ексцентричният артист Иво Димчев, който в момента жъне грандиозни успехи в шоуто за имитации „Като две капки вода“, направи серия от скандални разкрития за бурния си живот. 49-годишният чешит, който вече два пъти триумфира на сцената с образите на Емил Димитров и Шер, призна без заобикалки, че борбата му със здравето е негова постоянна мисия. Артистът сподели, че от години живее с ХИВ вируса, но благодарение на съвременната терапия е напълно здрав и безопасен за партньорите си. Димчев не се свени да дарява наградите си от предаването именно за каузи, свързани с ХИВ-позитивни хора и лица в затруднено положение.

В откровеното интервю певецът взриви общественото мнение с признанието, че на 19-годишна възраст е работил като проститутка в секс клуб. Иво чистосърдечно разкри, че навремето е имал само петима клиенти, докато сводникът му го е карал по адреси под звуците на класическа музика. Въпреки трудните отношения с баща му в миналото и опитите за „превъзпитание“ с шамари заради неговата идентичност, днес двамата са в отлични отношения и са намерили път един към друг. Изпълнителят е категоричен, че е простил всичко на своя родител, който вече е „пораснал“ и го подкрепя безрезервно.

Артистът, който се подготвя за юбилеен концерт в НДК, признава, че участието му в „Капките“ е начин да поддържа вокална форма, въпреки че не понася имитацията като изкуство. Димчев е готов да продаде колата, ако спечели финала, за да оборудва собствено музикално студио. Макар в момента да е сам и да се наслаждава на тишината, той мечтае след десет години да има семейство и деца. Междувременно поддържа форма с йога и вегетарианство, като единственото му прегрешение остава рибата веднъж седмично.

Източник: Уикенд