Токсичният ботокс на козметичката Арина отново залива България

България е залята от огромни партиди фалшив ботокс и хиалуронови филъри, които застрашават живота на хиляди жени. Скандалът избухва само месеци след случая с руската козметичка Арина Осипова (известна като доктор Гудз), която обезобрази десетки българки с незаконни препарати. Разследване разкрива, че опасните ментета от Турция и Китай отново влизат масово през границата и се продават свободно в популярни онлайн платформи.

Зад мащабната контрабандна мрежа стои бизнесменът Николай Янков, по-известен като Ники Софрата. Твърди се, че именно той е снабдявал Осипова с токсичните вещества, а днес съхранява стоката в нелегален склад в столичния квартал „Дървеница“. Въпреки че името му е било посочено пред разследващите, прокуратурата до момента отказва да предприеме действия срещу него. Контрабандната схема носи милиони левове печалба, докато Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) изглежда безсилна пред подновената търговия.

Стотици нелицензирани салони се изкушават от двойно по-ниските цени на фалшивите филъри, пренебрегвайки риска от тежки инфекции и смърт. Липсата на контрол позволява на опасните токсини да достигат до пазара без никаква проследимост. Докато институциите мълчат, хиляди жени остават подложени на риск от „инжекции на смъртта“, които вече вкараха 27 жертви в „Пирогов“.

Източник: Уикенд