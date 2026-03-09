ПО СВЕТА

''НАТО отново прихвана ракета, насочена към Турция'', заяви говорителят на НАТО Алисън Харт

https://crimes.bg/po-sveta/nato-otnovo-prihvana-raketa-nasochena-kam-turciya-zayavi-govoritelyat-na-nato-alisan-hart/186880 Crimes.bg
Lacho
21
''НАТО отново прихвана ракета, насочена към Турция'', заяви говорителят на НАТО Алисън Харт
Lacho
21

НАТО заяви в понеделник, че е в готовност да защитава съюзниците си, след като Алиансът прихвана иранска ракета, насочена към Турция, по-рано днес, предава Тurkiye Тoday.

''НАТО отново прихвана ракета, насочена към Турция'', заяви говорителят на НАТО Алисън Харт в публикация в социалната платформа X.

''НАТО е твърдо готова да защитава всички съюзници срещу всяка заплаха'', добави тя.

Отломки от ракета в Газиантеп

Министерството на отбраната на Турция заяви в по-рано днес, 9 март, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от средствата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие.

В изявление, споделено в X, министерството заяви, че отломки от боеприпаса са паднали върху свободна земя в провинция Газиантеп. Няма съобщения за жертви или ранени.

Това е вторият подобен инцидент от началото на войната между Съединените щати, Израел и Иран.

https://www.focus-news.net/n

Тагове:
Още от ПО СВЕТА

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.