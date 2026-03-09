НАТО заяви в понеделник, че е в готовност да защитава съюзниците си, след като Алиансът прихвана иранска ракета, насочена към Турция, по-рано днес, предава Тurkiye Тoday.



''НАТО отново прихвана ракета, насочена към Турция'', заяви говорителят на НАТО Алисън Харт в публикация в социалната платформа X.



''НАТО е твърдо готова да защитава всички съюзници срещу всяка заплаха'', добави тя.



Отломки от ракета в Газиантеп



Министерството на отбраната на Турция заяви в по-рано днес, 9 март, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била неутрализирана от средствата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие.



В изявление, споделено в X, министерството заяви, че отломки от боеприпаса са паднали върху свободна земя в провинция Газиантеп. Няма съобщения за жертви или ранени.



Това е вторият подобен инцидент от началото на войната между Съединените щати, Израел и Иран.

