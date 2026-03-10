Самолетоносачът USS George H.W. Bush приключи подготовката си преди бойно дежурство

Самолетоносачът USS George H.W. Bush и неговата ударна група завършиха голямо тренировъчно учение, което подготвя екипажите за продължителни бойни операции по света, пише "Navy Times."

Учението COMPTUEX приключи на 5 март и сертифицира групата за разгръщане.

„Това събитие ни показва, че сме готови за мащабни операции по целия свят“, каза контраадмирал Алексис Уокър.

В продължение на няколко седмици екипажите тренираха въздушни, надводни, подводни и кибер операции, като работеха заедно със съюзнически сили. Авиокрилото на кораба, състоящо се от девет ескадрили и около 2 400 моряци и авиатори, извърши над 1 500 полета и повече от 1 300 кацания със задържащ механизъм през деня и нощта.

ВМС на САЩ не съобщават къде и кога USS Bush ще бъде разположен официално, но експерти смятат, че ударната група може да замени USS Gerald R. Ford в Близкия изток.

„Време е групата на Ford да се прибере у дома“, коментира Хънтър Стайърс, експерт по морска стратегия.

USS Gerald R. Ford, най-големият самолетоносач в света, започна последното си разгръщане на 24 юни 2025 г. Корабът и ударната му група са участвали в операции в Карибско море и Южното командване на САЩ, включително в ареста на бившия венецуелски президент Николас Мадуро на 3 януари 2026 г.

През февруари Ford се насочи към Близкия изток на фона на ескалацията на напрежението между САЩ и Иран след провалилите се преговори за ядрената програма на Техеран.

trud.bg