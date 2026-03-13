Бачорски става актьор, ще изиграе мутра от 90-те в нов сериал

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Даниел Бачорски влиза в сериала „Вяра, надежда, любов“, пише Хот Арена. Бизнесменът играе типична мутра от 90-те години в четвъртия епизод, който ще бъде излъчен този петък. Той е в отбора на лошите и иска да разчиства сметки след убийство на свой приближен.

Това не е дебют за Бачорски в българското кино. Собственикът на фирма за почистване изпълнява малка роля и във филма „Борсови играчи“, който излиза на екран през 2022 година. Изявата му в сериала „Вяра, надежда, любов“ обаче няма да е епизодична, тъй като ролята на Близнака ще има развитие.

Не е тайна, че бизнесменът обича камерите. След феноменалното му представяне като предател в „Трейтьрс: Игра на предатели“ по bTV, сега медията залага на него и като филмов актьор. А сериалът „Вяра, надежда, любов“ се радва на висок зрителски рейтинг и се очертава да е едно от телевизионните събития в новия сезон, пише "Филтър".

