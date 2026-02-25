Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора си

Млада жена с тежки изгаряния е починала в болница в Първомай. Трагедията се е разиграла на 19 февруари. Близки на починалата се съмняват, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им 27-годишната жена е била жертва на домашно насилие от две години насам.

Той твърди, че се е опитал да запали печката. В този момент тя била до тоалетна. Шишето се запалило и той е тръгнал с него към банята. Казва, че не знаел, че тя е там и хвърлил шишето върху нея. Образувал се вакуум и избухнал огън, разказа сестрата на починалата - Даниела Василева. Тя обаче подчертава, че не вярва на тази версия. Смятам, че той умишлено е запалил сестра ми по най-грозния и гаден начин, каза пред NOVA Даниела.

Двойката има две деца, които не са признати от бащата. Близки на починалата казват, че от две години тя и децата били жертви на домашно насилие. Има и подадена жалба в полицията.

Много пъти исках да се саморазправя с него, но тя не ми позволяваше, каза бащата на жертвата. Сега именно той се грижи за децата.

От пресцентъра на пожарната съобщиха, че по предварителни данни инцидентът е възникнал при опит на обитател на къщата да запали печка на твърдо гориво с бензин. При внезапното възпламеняване на течността била засегната 27-годишната жена.

От полицията са извършили оглед. Предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства и по случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът, за когото хората твърдят, че е посегнал на живота на партньорката си, не е задържан. Все още не е ясно и къде се намира той.