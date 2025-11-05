КРИМИНАЛНО

Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент

Фелдшер е със счупен нос след нападение от близки на пациент
Пребиха медик от Спешния център в Криводол. Фелдшерът е с наранявания по главата след нападение от близки на пациент. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство. Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията. Разказ на потърпевшия:

„Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му са позвънели отново и се върнахме на адрес. Казах му да тръгне с нас щом не се чувство добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но й казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носът. 20 секунди не знаех къде се намирам", обясни пред NOVA Валентин Йотов. Той поясни, че си е извадил медицинско и ще съди нападателя.

Колеги на Валентин споделиха, че вербалната агресия при тях е ежедневна, но неведнъж се е стигало и до физическа саморазправа. Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно липсва и няма към кого да се обърнат за помощ.

