Шофьорът, помел 6 автомобила, хващан да кара пиян и преди 7 години

Прокуратурата иска постоянен арест за бившия шеф от “Автомагистрали”

БМВ-то не е негово

Кръвна проба 1,52 промила алкохол на “каскадьора” от бул. “Витоша”

Филип Маркулиев, който пиян зад волана на БМВ блъсна 6 паркирани автомобила на бул. “Витоша” остава зад решентките за 72 часа. Днес - 5 ноември, прокуратурата ще поиска от Софийския районен съд да му наложи постоянен арест, въпреки че при катастрофата няма пострадали, а само материални щети.

Както писа “Труд news”, 42-годишният Маркулиев е бил за 2 месеца в Съвета на директорите на държавната компания “Автомагистрали” в края на 2021 г. по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. С мощния автомобил той е вдигнал скорост между 120 и 150 км/ч по правата отсечка между кв. Иван Вазов и НДК, забил се в задницата на първия автомобил и двата автомобила, вкопчени един в друг събрал накуп другите коли.

После “каскадьорът” Маркулиев се държал нагло и се подхилвал, докато наизлезлите от близкия блок собственици на смачкани ламарини се чудели дали да го линчуват. Пробата за наркотици била отрицателна, но дрегерът показал 1,61 промила алкохол.

Вчера е излязла и кръвна проба на Маркулиев с резултат 1,52 промила и му е повидгнато обвинение за шофиране под въздействия на алкохол. Второ му обвинение е за нанасяне на имуществени вреди, уточни говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

Шофьорското досие на Маркулиев показва актове, фишове и глоби, главно за превишена скорост. През 2018 г. книжката му е била внзета за 6 месеца и е платил 500 лева отново за употреба на алкохол.

Засега прокуратурата няма данни за точната скорост на БМВ-то по бул. “Витоша”, този въпрос ще бъде иязсен от назначената автотехническа експертиза, но най-вероятно скоростта е била много по-висока от разрешените 50 км/ч в градски условия.

Смачканото БМВ не е на пияния Маркулиев. С него е пътувал и друг мъж, който също не е пострадал и остава само свидетел по делото.

trud.bg