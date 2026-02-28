СКАНДАЛ! Любовницата на Иво Мирчев - наркоманката Десислава Николова, арестувана с амфетамин

Извънбрачната метреса на Ивайло Мирчев, с която той от години мами законната си съпруга Евгения Костадинова, е била задържана на 30 ноември 2025 г. в 7.40 сутринта на улица „Бузлуджа“ в София. Това ексклузивно обяви Слави Трифонов във фейсбук профила си.

Десислава Николова е задържана с полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Откарана е за 24 часа в 6-о районно, като ѝ е повдигнато обвинение по член 354а от Наказателния кодекс. Този член санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества, разяснява шоуменът, допълвайки:

“…. И всичко това щеше да е просто информация за поредната наркоманка, заловена с наркотици, ако въпросната Десислава Николова всъщност не е новото назначение на министъра на земеделието Иван Христанов за PR на неговото министерство. Освен всичко друго, тя е председател на младежката организация на ДБ”, не крие отвращението си създателят и идеолог на ИТН.

Освен, че пълничката младши партийна шефка е назначена за медийно острие на Христанов (за когото пък медийни публикации твърдят, че навремето е бил отстранен от ППДБ заради психическа нестабилност), Деси е ноторно известна сред десните избиратели като любовница на Ивайло Мирчев.

Нахаканата ДБ-активистка била толкова силно решена да пробие в голямата политика, че не се посвенила да разтвори крака пред партийния бос още по времето, когато той грухтеше и се тресеше под напора на сланините си. Хитрушата ловко съобразила, че дебелакът е тежко комплексиран, жаден за женско внимание, ето защо пуснала в ход чара и наглостта си за да го съблазни, черпейки щедро от банковата му сметка и влиянието по върховете на политиката.

Любителката на амфетаминови оргии изобщо не се замислила, че шефът й има законна жена в лицето на наборката му и състудентка Евгения Костадинова. Сърцето й не трепнало, че Мирчев е баща на две малки деца. Тъкмо напротив. Тя се възползвала от служебната ангажираност на съпругата (която също като Мирчев прави кариера в IT-сферата) и ловко му разкопчавала ципа в партийната централа, прилагайки ор@лни, @нални и всякакви с€кусални хватки докато завърти бузестата му глава. Поне така редят съпартийците от коалицията ППДБ.

Наркоманизираната хиена не се ограничавала с креватна гимнастика, но прилагала на Мирчев и подли психически атаки, целящи да уязвят самочувствието му за да има тя пълна власт над него. Душманите им се кълнат, че драстичното му отслабване с 0з€мпик било точно за да й докаже, че може да влезе във форма и да е атрактивен за младата си изгора. Отново заради креватната си тръпка Мирчев тръгнал по козметични салони и започнал да се пърли с лазери и да прилага хватки от женския будоар за да изглежда млад и привлекателен в очите й.

Наркотичната зависимост на Десислава Николова обаче поставя логичния въпрос дали и любовникът й не прибягва до амфетамините. Изцепката му през декември м.г., когато той се мяташе като изтърван нерез в коридорите на Партийния дом, блъскайки по вратите и налитайки на бой, повдигнаха въпроса дали пък тарторът на “Да, България” не използва някакви стимуланти. Мнозина тогава отдадоха изстъпленията му на страничните ефекти върху мозъка от инжекциите за шкембе. В светлината на ареста на метресата му обаче съмненията за склонност към забранени субстанции стават все по-основателни, коментират опонентите на сектата ППДБ.

Извънбрачната връзка на Иво Мирчев поставя под въпрос не само психическата стабилност, но и интегритетът му. “Как може един прелюбодеец, който търкаля болно-амбициозна наркоманка по хотели и чужди квартири, да претендира за национално отговорен политик? Иво Оземпика изкопа моралното дъно за пореден път. Мислехме, че да изкара фалшив ТЕЛК на децата си, приписвайки им инвалидност, е капакът на наглостта. Но се излъгахме. Това е било само началото. Той не просто е типичният селски коцкар от Крушари. Мирчев е тъпкач на амфетаминови метреси и нищо чудно да е укривател над дилъри, разпъвайки им политически чадър”, не скри гнева си един от най-върлите му критици в онлайн пространството. Той също така попита дали сред агитките от друсани мутри-протестъри, вилнели по софийските улици в края на м.г., не е и бил и доставчикът на изгората му. Още повече, че тя е била заловена в разгара на метежите по жълтите павета.

Отворен остава въпросът и как съпругата му го търпи в дома си и защо се съгласява да понася публичния срам от прелюбодеянията на Иво Мирчев.

В светлината на новината за ареста на Десислава Николова, плъзна още по-сочна клюка. Че фенката на бял прах си била набелязала нова цел - да прелъсти новия си работодател Иван Христанов. Тя била чута да споделя в тесен кръг, че откакто отслабна, Мирчев си бил повишил самооценката и вече не бил послушно паленце в ръцете й. Ето защо психически нестабилния Христанов, който в последната година понатрупа бая килограми, бил по-подходяща жертва за целите й. Дали през няколкото дни, когато тя се шири в кабинетите на земеделското министерство, е изпълнила намеренията си, историята мълчи.

Заместничките й от партийната централа пък злобно подмятат, че докато любовникът й Мирчев се е вталил, някога атрактивната Деси е замязала на бидон, трупайки килограми върху не особено стройната си снага. “Така е, когато ту почваш, ту спираш с дрогата. Но нека за напред вместо амфетамин, госпожица Николова да поиска от инжекциите на шефа си. Хем е законно, хем няма опасност да търкаш наровете в ареста”, не крият завистта си те, надявайки се тежкият фал с наркоманското й битие да я изхвърли от политиката, а и от постелята на Мирчев.

Източник: crimesbg.com