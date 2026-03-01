Ивайло Калушев прекарвал с кемпера антични съкровища, иззети от българи в чужбина? Според Станков, будисткият лама е бил агент на ДАНС https://crimes.bg/vodeshha-tema/ivaylo-kalushev-prekarval-s-kempera-antichni-sakrovishta-izzeti-ot-balgari-v-chuzhbina-3/186205 Crimes.bg

Кървава сага с мирис на древни съкровища и държавна измяна разтърси България, след като нумизмата Митко Станков извади на светло зловещи разкрития. В центъра на аферата е Ивайло Калушев, известен като будистки лама, който според източници е действал като секретен сътрудник на ДАНС. Калушев е използвал личния си кемпер, за да пренася през граница безценни антични колекции, иззети от български нумизмати във Виена и Мюнхен. Вместо обаче артефактите да влязат в държавната хазна, те буквално потъват, а стойността им се оценява на главозамайващия 1 милиард евро.

Митко Станков е категоричен, че Калушев и неговите приближени Николай Горанов и Александър Макулев са ликвидирани край хижа „Петрохан“, за да бъдат заличени следите от грандиозната кражба. В черния списък на жертвите и замесените лица попадат още Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев, чиито смъртни случаи будят сериозни съмнения за поръчкови екзекуции, маскирани като самоубийства.

Прокурорът Ангел Кънев води разследване срещу международна групировка, в която лъсват имената на Любомир Стефанов и гръцките професори Анастасиос Сидерис и Атанасиос Христо Сидерис. Докато „Европол“ претърсва имотите на олигарха Васил Божков, колекционери като Бойко Колев, Евгени Маринов и Тодор Иванов осъмват с празни сейфове. Твърди се, че оригиналните монети са подменени с фалшификати, а истинското злато е разпределено между „куките“ в службите.

Източник: Уикенд