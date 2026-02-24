Дъщеря и сестра на двама от изчезналите от кораба край Созопол с въпроси към институциите https://crimes.bg/inczidenti/dashterya-i-sestra-na-dvama-ot-izcheznalite-ot-koraba-kray-sozopol-s-vaprosi-kam-instituciite/185808 Crimes.bg

Шести ден продължава издирването на Христо Спасов, Александър Спасов и Любомил Иванов Мутишев – екипаж на кораб VN 8112, изчезнал в Черно море. Миналата седмица стана ясно, че плавателният съд е подал последен сигнал в акваторията край Южното Черноморие, след което връзката с него е била изгубена. По-късно корабът беше локализиран потънал, а спасителната операция продължава при усложнени метеорологични условия.

На този фон дъщерята на Христо Спасов и сестра на Александър Спасов – Силвия Спасова, публикува отворено писмо до отговорните институции, в което настоява за повече яснота, координация и комуникация с близките.

„Пиша ви от името на нашето семейство. Казвам се Силвия Спасова – дъщеря на Христо Спасов и сестра на Александър Спасов. Вече шести ден живеем в очакване на новини за тях и за третия член на екипажа – Любомил Иванов Мутишев. Ние не сме специалисти по морско дело или спасителни операции. Ние сме семейство, което чака. Чака информация, яснота и надежда“, пише тя.

В писмото си жената поставя конкретни въпроси относно хода на операцията. Според нея остава неясно дали паралелно с локализирането на кораба се провежда активно търсене на евентуално оцелели.

„Разбираме, че локализирането на кораба е важна част от всяка подобна операция. Но за нас като близки остава неясно дали паралелно с това се прави всичко възможно и за активно търсене на евентуално оцелели. Ако спасителният плот не е на борда, съществува хипотеза, че екипажът може да се намира в него“, посочва тя.

Силвия Спасова пита дали е изготвен модел за възможния дрейф на спасителен плот според теченията и вятъра и дали се извършва систематично въздушно и морско претърсване по предполагаема траектория. Тя отбелязва, че е чула за ограничено въздушно наблюдение и поставя въпроса дали то може да бъде разширено, доколкото условията позволяват.

„Вярваме, че когато става дума за човешки живот, всяка минута и всяко усилие имат значение“, подчертава тя.

В писмото се повдига и темата за международната координация, включително дали турската страна участва активно в търсенето в своята акватория и дали има съвместен механизъм за покриване на всички възможни зони.

Най-болезнен за семейството остава въпросът за комуникацията.

„Ние научаваме развитието на операцията от медиите. Нямаме определено лице за контакт, което да ни информира регулярно и официално. В подобна ситуация семействата имат нужда не само от действия, но и от прозрачност, човешко отношение и предвидимост“, пише Силвия Спасова.

Тя подчертава, че близките не отправят обвинения, а молба: „Ние не обвиняваме. Ние молим. Молим да бъдат разгледани всички хипотези. Молим да знаем, че се използват всички налични ресурси и възможности. Молим за ясна координация и за отговори.“

Издирвателната операция продължава, а семействата на тримата мъже очакват официална информация и конкретни отговори за действията на институциите в търсенето.

