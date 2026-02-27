Войната, която Тръмп би могъл да спре и защо това има значение

Доналд Тръмп е в позиция да ръководи превантивна дипломация в Африканския рог, където напрежението между федералното правителство на Етиопия и Народния фронт за освобождение на Тиграй нараства.

Конфликт в Тиграй може да има по-широко въздействие поради сложната мрежа от съюзи и съперничества в региона, включително тези между Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Египет и други страни.

Тръмп има силни отношения с много от основните участници и би могъл да действа като организатор и главен убеждаващ, за да помогне за разрешаването на конфликта и да се обърне внимание на основни проблеми като достъпа на Етиопия до Червено море и опасенията на Египет за водната сигурност.

Доналд Тръмп обича да казва, че войните не започват под негово ръководство и че е сложил край на някои, за които никога не сме предполагали, че са възможни. Това поне е предмет на дебат, тъй като президентът на САЩ посочва спусъка на друга евентуална атака срещу Иран. Въпреки това има един конфликт с висок залог в вече проблемния Африкански рог, който е узрял за превантивна дипломация - и където той би бил в уникална позиция да ръководи.

Федералното правителство на Етиопия изпрати сили към северната си провинция Тиграй, където брутална гражданска война от 2020-2022 г., която въвлече в съседна Еритрея, отне стотици хиляди животи. Вече е имало схватки и удари с дронове; на 19 февруари Международната кризисна група публикува доклад, предупреждаващ, че рискът от конфликт е висок, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Напрежението между премиера Абий Ахмед и Народния фронт за освобождение на Тиграй (НФОС) - доминиращата полувоенна, полумарксистка партия, която той измести от столицата през 2018 г. - се покачва отново поне от миналата година, водено от разочарованието от неизпълнението на условията на мирното споразумение, с което се сложи край на предишната война. Във вторник регионалната администрация на провинцията отхвърли федералните решения за спиране на изборите в оспорвани райони на провинцията като „директна атака срещу нашия народ, предназначена да демонтира Тиграй“.

Позната низходяща спирала от действия и реакции започна във време, когато възобновяването на кръвопролитията вероятно би имало много по-широко въздействие, отколкото преди четири години, защото толкова много неща се промениха в региона междувременно. Етиопия, империя и държава, която обединява различни етнически групи и религии, които се разпространяват през границите в съседни страни, сега е заобиколена от войни и спорове, подхранвани от две съперничещи си групи регионални сили. Едната, водена от Обединените арабски емирства, включва Етиопия, Израел и Руанда. Другата, водена от съперника си от ОАЕ - Саудитска Арабия, включва Еритрея, заедно с Египет, Катар и Турция.

„Всички тези конфликти са част от една и съща регионална конфликтна система, като съюзите помагат да се оформи как те се поддържат и метастазират“, каза ми Ахмед Солиман, изследовател на Африканския рог в британския мозъчен тръст Chatham House. Последното нещо, от което регионът се нуждае, е етническият и религиозен етиопски пъзел в основата му да се превърне в следващото бойно поле.

Риск от война в Етиопия

Тръмп има силни отношения с повечето от основните участници; те дори седят в неговия така наречен Съвет на мира. И тъй като никоя от страните, изложени на риск от повторно воюване в Тиграй, всъщност не иска това, има голяма вероятност правилният посредник не само да намали напрежението, но и да изработи рамка за разрешаване на неговите причини.

Някои от тях са отдавнашни. Египет и Етиопия - древни съперници за регионално господство от двата края на Нил - са въвлечени в неразрешим спор относно изграждането и сегашното използване от Етиопия на най-големия водноелектрически язовир на континента. Известен с акронима си GERD, язовирът „Големият етиопски ренесанс“ се намира в горното течение на Син Нил, източник на по-голямата част от претоварените водоснабдителни запаси на Египет. Миналата година Тръмп се опита да възобнови медиираните преговори между двете държави, но опитът беше обречен от откритото му заставане на страната на Кайро и тромавите заплахи, че язовирът може да бъде разрушен, ако Абий не сключи сделка.

Етиопия и Еритрея, които се съюзиха срещу НФОТ в последната война, се разприказваха и сега помагат на противоположните страни отвъд суданската граница. Друг пожар около Тиграй вероятно ще доведе до преливане на един конфликт в друг в порочна динамика, подобна на случилото се в близкия район на Големите езера, където мирното споразумение, посредничено от Тръмп миналата година между Руанда и Демократична република Конго, не успя да се утвърди.

Всяко подновяване на военните действия в Тиграй вероятно сега ще включва конфликт между държави, като Еритрея ще смени страната си, за да се бие заедно с НФОТ. Един от факторите за пренареждането е ярката кампания на Абий за достъп до Червено море и възможността да изгради военноморска база в пристанището на Еритрея Асаб, което е принадлежало на Етиопия, докато Еритрея не си проправи път към независимост през 1993 г. Оправдано или не, Абий вижда ръката на Еритрея - и зад това на Египет - в нарастването на провинциалните бунтове срещу неговото правителство, не само в Тиграй, но и в най-населените региони на страната, Амхара и Оромия. Еритрея, самата наполовина етнически Тиграй, отрича да има войски в Етиопия. Но фактите вероятно са по-маловажни от това, което Абий вярва.

Вече противопоставени в Судан, на северозападната част на Етиопия, сега коалициите, водени от Саудитска Арабия и ОАЕ, се борят помежду си и в Сомалия и отцепническата ѝ територия Сомалиленд, на изток. Миналата година Абий подписа споразумение със Сомалиленд за наемане на място за военноморска база, близо до главното търговско пристанище Бербера, което се управлява от Dubai World Ltd. на ОАЕ. Той отстъпи само пред заплахите от федералното правителство в Могадишу, че ако не го направи, ще изгонят етиопските войски, които са в Сомалия, за да се борят с джихадистите от Ал Шабаб, свързани с Ал Кайда. С 6-милионно етническо сомалийско население точно от другата страна на границата, Абий не искаше да рискува загубата на контрол, която би донесла.

Напрежението между Могадишу и ОАЕ се изостри през януари. Сред другите възприемани нарушения, ОАЕ изглежда сътрудничеха с Израел, тъй като станаха първата държава в света, признала Сомалиленд за независима държава. Израелците също търсеха военна база в Червено море, за да се изправят срещу милициите хуси, които изстрелват ракети по Тел Авив от Йемен, точно от другата страна на водата. Признанието – както се твърди в този скорошен доклад на Кралския институт за обединени служби на Обединеното кралство – може само да направи позицията на Сомалиленд по-несигурна. На 9 февруари Сомалия подписа споразумение за сътрудничество в областта на отбраната със съперника си от ОАЕ, Саудитска Арабия.

Според Абий, проблемите с Нил и Червено море са толкова преплетени, че образуват едно геополитическо предизвикателство. Той го нарича своята доктрина „Две води“. „Нил е в основата на всичко, когато се върнете към началото“, каза ми Мартин Плаут, дългогодишен наблюдател на региона, който сега работи в Института за изследвания на Британската общност към Лондонския университет. „Египет спонсорира еритрейците още от 50-те години на миналия век, за да се опита да спре използването на Нил.“ Междувременно Червено море контролира достъпа до другата икономическа жизненоважна артерия на Кайро – Суецкото море.

Няма нищо ирационално в търсенето на достъп до Червено море от страна на Етиопия или в изграждането на язовир „Гранд Етиопски ренесанс“,

който с течение на времето ще удвои капацитета за производство на електроенергия на една бедна и бързо развиваща се нация. С население над 132 милиона души, това е най-голямата страна без излаз на море в света. Последиците за търговията и икономическата сигурност биха били значителни. Същото важи и за геополитическите амбиции на нацията; има причина толкова много страни, включително Китай, Франция, Италия, Япония и САЩ, да са изградили военноморски и въздушни бази в Джибути, който се намира между Етиопия, Еритрея и Сомалия на южния вход на Червено море. Турция има военно присъствие в Сомалия. ОАЕ имат такова в Сомалиленд.

Всичко това е напълно разрешимо. Просто е необходима известна решителност и лостове на високо ниво, за да се сблъскат главите - преди нещата да излязат извън контрол.

Превесът на науката, например, предполага, че ГЕРБ, язовир, създаден единствено за производство на електроенергия, не е нужно да застрашава водоснабдяването надолу по течението в Кайро, стига да има правилна координация. По подобен начин би трябвало да е възможно да се даде на Етиопия гарантираният достъп до морето, който тя търси. Всъщност, базираният в Абу Даби вестник The National съобщи тази седмица, че Египет е предложил да се осигури присъствие в Червено море за Етиопия, в замяна на сделка, регулираща използването на вода от ГЕРБ. Това от своя страна би трябвало да улесни Абий да постигне разбирателство с Еритрея и Тиграй.

