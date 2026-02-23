Неправилно паркиране доведе до палеж на автомобил в София

В столичния квартал "Люлин" пред бл. 705 е запален лек автомобил, информират очевидци в социалните мрежи. Случаят се е разиграл малко след полунощ.



Според живущите в района до палежа се е стигнало след неправилно паркиране, което е подразнило съседите. Потребители във Facebook съобщават, че лекият автомобил е бил спрян, така че в продължение на цели три дни е блокирал останалите паркирани коли.



Очевидци разказват още, че собственикът на запаления автомобил е запушил дори инвалидното място пред жилищната сграда.



Към момента няма информация за това, дали е установена самоличността на извършителя на палежа.

