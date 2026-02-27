Майка за ергена Стоян: Ако не приеме детето ми, ще се отдръпна от него https://crimes.bg/inczidenti/mayka-za-ergena-stoyan-ako-ne-prieme-deteto-mi-shte-se-otdrapna-ot-nego/185980 Crimes.bg

Цветелина Велева изглежда е направила своя избор между Кристиян и Стоян в „Ергенът“. Майката на четиригодишен син призна, че има интерес към юриста от Пловдив.

Искам Стоян да усеща емоцията с мен по-различна и утре, ако той иска да говори с мен, да ми даде знак къде да бъда след хикс време. Искам да влага емоции, да разсъждава как да комуникира с мен, така че всички тук да не забележат, каза Цвети.

Жените се влюбват, когато всеки ден виждат един мъж, а мъжете го правят, когато са на разстояние от една жена. В мой интерес е да не го виждам днес, а ако има разстояние по-влюбеният ще бъде той, а не аз, продължи тя.

Годините на Кристиян ме притесняват. Не искам да се задълбочавам с Крис, аз искам да се задълбоча със Стоян, защото тази възрастова разлика много ме притеснява. Но, ако аз забележа, че Стоян не може да приеме моето дете, ще се отдръпна от него. Може и малко да го шокирах с детето, добави в романтичното риалити по бТВ международният финансов брокер.

