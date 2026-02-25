ИНЦИДЕНТИ

В София: Училищен автобус катастрофира, шофьорът получил инфаркт

Шофьор на училищен автобус е получил инфаркт по врема на движение. Вследствие, автобусът, в който е имало деца - е претърпял в катастрофа в столичния квартал "Драгалевци", научи GlasNews.

Според първоначалната неофициална информация, всички пътуващи деца са добре.

Смята се, че в последния момент шофьорът е направил опит да овладее превозното средство и да предпази децата от по-тежки последици. Той е починал.

GlasNews научи още, че на място незабавно са изпратени екипи на Пътна полиция, Спешна помощ, както и служители на СДВР. Районът е отцепен, а движението е затруднено. Друг автобус ще отведе децата.

Сигналът за инцидента е подаден преди минути. Официални данни по случая за момента няма.

