Първите смени на полицейски шефове са факт

Министерството на вътрешните работи започна кадрови промени в ръководствата на областните дирекции в страната. До момента нови директори са назначени в Габрово, Смолян, Велико Търново, Търговище, Разград и Враца, съобщиха БТА и БНР малко след като от МВР уточниха, че в момента се провеждат срещи с началниците на структурите по места, след които ще бъде обявена официална информация за евентуални следващи преназначения.

Назначен на длъжността в Габрово е старши комисар Георги Георгиев, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Георгиев е назначен със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, като преназначението му е временно, уточняват от полицията. Днес новият ръководител на областната дирекция бе представен пред състава от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, допълват от полицията.

Старши комисар Георги Георгиев е роден през 1980 г. в гр. София. Завършил е висше образование в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". В системата на МВР постъпва през 2001 г., като през годините заема различни ръководни и експертни длъжности в структурите на министерството.

Професионалният му опит е свързан с работа в Столичната дирекция на вътрешните работи и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". До настоящото си назначение изпълнява длъжността началник на сектор в Четвърто Районно управление при СДВР.

Георги Георгиев в средата Снимка: ОДМВР Габрово

Досегашният директор старши комисар Пламен Иванов се връща на длъжността началник на Районно управление - Трявна.

Той беше временно преназначен на длъжността през април 2024 г.

Старши комисар Костадин Пачеджиев пък отново оглави Областната дирекция на МВР в Смолян, предава БНР. Той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев.

Пачеджиев е добре познато име в системата на вътрешното ведомство в региона. През годините преминава през редица изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на областната дирекция, както и в национални служби за сигурност. Това не е първият път, когато той оглавява областната дирекция.

Костадин Пачеджиев Снимка: БТА

През месец април 2022 г. Костадин Пачеджиев пое поста директор на ОДМВР - Смолян до август 2023 г., когато на негово място беше назначен досегашният директор старши комисар Цветан Цанков.

Сега Цанков е преназначен в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи.

Бившият началник на полицията в Горна Оряховица криминалистът Мариян Лонгинов поема Областната дирекция на МВР във Велико Търново. От поста си тръгва старши комисар Димитър Машов, който оглавяваше дирекцията от пролетта на 2015 година, добавя БНР.

Главен инспектор Лонгинов е в системата на МВР от близо 30 години и има много успешни операции при противодействието на криминалната престъпност. През 2008 година получава наградата "Полицай на годината" заради успешни реализации по линия на телефонните измамници.

Очаква се старши комисар Машов да бъде върнат в София, от където дойде във Велико Търново със заповед на тогавашния вътрешен министър Румяна Бъчварова преди 11 години.

Новият директор на Областната дирекция на МВР в Търговище е старши комисар Мариан Михайлов. Той също е бил представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министър Калоян Милтенов, съобщиха от полицейската дирекция на сайта си.

До днес ст. комисар Михайлов е работил в "Звено за подпомагане на министъра на вътрешните работи към ръководството на МВР".

Старши комисар Мариaн Михайлов (в средата) Снимка: ОДМВР Търговище

Временно преназначеният на длъжността директор на Областната дирекция на МВР в Търговище досега ст. комисар Светлин Петев се връща на титулярната си длъжност като началник на Районното управление в Търговище, добавя БТА.

Ст. комисар Мариан Михайлов има дългогодишен стаж в системата на МВР. Завършил е висшето си образование във Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново със специалност "Икономика, организация и планиране на вътрешната търговия".

Започва работа в системата като оперативен работник по криминална линия в РПУ-Разград, последователно заема длъжностите началник на сектор "Криминална полиция" в РУ-Разград, началник на РУ-Разград, а впоследствие - заместник-директор в ОД на МВР-Разград.

От 21.06.2016 г. той е заместник-директор в ОД на МВР- Търговище, а от 4.06.2021 г. е временно преназначен на длъжността директор на областната дирекция. На този длъжност ст. комисар Михайлов работи до 15.08.2023 г.

Старши комисар Петър Ванев пък е новият директор на Областната дирекция на МВР в Разград. Той беше представен пред състава на дирекцията от зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в Разград.

Петър Ванев Снимка: ОДМВР Разград

Старши комисар Ванев е преназначен на ръководния пост временно със заповед на служебния министър на вътрешните работи. Ванев е роден през 1981 г. в Русе. Завършил е Английската езикова гимназия "Гео Милев" в родния си град и Академията на МВР в София. Професионалният му път започва в сектор "Криминална полиция" към Пето районно управление в столицата. По-късно работи в сектор "Престъпления, свързани с МПС" в Столична дирекция на вътрешните работи, а от 2008 г. е част от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" в ОД на МВР в Русе.

През 2019 г. оглавява сектора, а от 2021 г. до момента е началник на Районното управление в Две могили. Владее английски, френски и румънски език и е преминал редица международни обучения. Сред тях са специализации в Европол в областта на предотвратяване на кражбите и трафика на моторни превозни средства, противодействието на футболното хулиганство и за работата със Шенгенската информационна система.

Преминал е стаж в Националното училище за офицери от полицията в Кан-Еклюз, Франция, както и курс в Академията за правоприлагане (ILEA) в Будапеща. Ванев е магистър на Военна академия "Г. С. Раковски" по специалността "Организация и управление на корпоративната сигурност" и на Висшето училище "Васил Левски" със специалност "Национална сигурност". Завършил е обучение по "Лидерство и предприемачество" в Babson College в САЩ, както и специализации в Полицейската академия в Дубай и в Технологичния институт в Рочестър.

Член е на Мрежата за противодействие на радикализацията към Европейската комисия. Има завършен езиков курс в Университета в Крайова, Румъния и участва активно в съвместните българо-румънски проекти за подобряване на сътрудничеството в сферата на сигурността. Вземал е участие в редица международни и национални форуми, свързани с теми за сигурността в Интернет и детската престъпност, посочиха от ОД на МВР в Разград.

В професионалната си кариера Петър Ванев е участвал в работни групи, свързани с прилагането на Шенгенското законодателство, както и в проекти по линия на полицейското сътрудничество и превенцията на престъпността. Награждаван е многократно за постигнати резултати, включително с колективната награда "Полицай на годината - 2007" като служител на СДВР, и е отличен с Почетен знак на МВР - III степен.

Досегашният директор на ОД на МВР в Разград Диян Симеонов остава зам.-директор на дирекцията.

Полицията във Враца също е с нов шеф, съобщава "24 часа". Досегашният директор на областната дирекция Красимир Йончев бе освободен от поста от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, като се очаква той, заедно с други освободени шефове на областни дирекции, да стане съветник на министъра към новосформираното звено в министерството.

Красимир Йончев бе назначен на поста директор на полицията във Враца през август 2023 г. при правителството на Николай Денков. Временно за изпълняващ длъжността директор на полицията във Враца ще бъде Цветко Нинов. Той заемаше поста от май 2021 г. до август 2023 г. и бе освободен от тогавашния министър на вътрешните работи Калин Стоянов.

