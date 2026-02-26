Счупен нос, избит зъб и рана на окото: Пореден случай на агресия между ученици

Пореден случай на насилие сред подрастващи. 15-годишно момче е пострадало при сбиване със свой връстник в петък вечерта в двора на СУ „Димчо Дебелянов" в Бургас. За случая потвърдиха от ОД на МВР в Бургас.

Момчетата се спречкали около 19 ч. в двора на учебното заведение, след края на учебния процес. След физическата агресия пострадалият е бил транспортиран до противошокова зала за преглед. Лекарите са установили фрактура на носа, разкъсна рана в областта на лявото око, разбита уста и счупен зъб.

Отзовалите се на мястото служители на полицията установили извършителя - 15-годишен младеж с няколко противообществени прояви до момента. Двете 15-годишни момчета не са възпитаници на учебното заведение, в двора на което се е разиграл случаят.

Образувано е досъдебно производство под надзора на районна прокуратура Бургас.

„Независимо от множеството извършени процесуално-следствени действия до настоящия момент все още не се откриват мотивите и взаимоотношенията между извършителя и пострадалото момче. Към момента се установява, че лицата не са имали предходни контакти и не се познават. Срещата се е осъществила посредством трето лице, като пострадалият не е занел какви са мотивите на тази среща", коментира в ефира на "Здравей, България" районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

По думите й в двора на училището, в който е извършено деянието, се намират множество охранителни камери, на които предстои да бъдат извършени анализи и съдебно техническа експертиза с оглед установяване на действията между пострадалото лице и извършителя.

Районният прокурор заяви, че е свикан Координационен механизъм. „Това означава контакт между различните институции, като общата цел е преодоляване на чувството на безнаказаност от страна на извършителя на деянието и осъзнаване на връзката престъпление и наказание. По отношение на пострадалото лице се предоставят услуги, които целят преодоляването на физическото, психическото и емоционално разстройство на лицето в резултат на извършеното престъпление", каза прокурор Маркова.