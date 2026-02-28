СКАНДАЛ! Вътрешният министър Емил Дечев оставя без препитание и кариерен ръст над 500 души в МВР Заповедта се криела в отдел “Човешки ресурси”, за нея знаели малцина https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandal-vatreshniyat-ministar-emil-dechev-ostavya-bez-prepitanie-i-karieren-rast-nad-500-dushi-v-mvr-3/186192 Crimes.bg

Тотален хаос настава в системата на вътрешното ведомство “благодарение” на служебния министър Емил Дечев, коментираха наши източници от столичната ул. “6-ти септември”.

Агенция ПИК разпространи заповед на служебния министър на вътрешните работи, който спира всички конкурси за назначаване и преназначаване на служители. По този начин наказателният съдия обърква живота на стотици хора в цялата страна и блокира системата, тъй като вече са започнали тестове и обучения.

По груби оценки става дума за над 500 настоящи и бъдещи служители на МВР. Това са най-вече млади хора, очакващи да се влеят в системата на националната сигурност, служейки на Република България. Част от тях са очаквали бъдещи назначения, а други - израстване в кариерата, благодарение на вече придобитите опит и знания. Така огромна част от състава ще бъде лишен и от заслужено повишение на трудовите възнаграждения.

Заповедта се крие в отдел “Човешки ресурси”, за нея знаят малцина. Работещите на средно и ниско управленско равнище, както и редовите полицаи ще бъдат неприятно изненадани.

Скандалното решение е във връзка с намеренията на Емил Дечев за брутална чистка в силовото ведомство - на всички нива в областните дирекции на МВР, където предстояло назначаването на партийни калинки на ППДБ, допълва агенция Блиц.

Източник: crimesbg.com