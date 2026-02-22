Децата в заведения след 20 часа само с родител

Въвеждат глоби до 10 хил. лв. за бащите и майките, ако не придружават децата си

Уведомяват ни електронно за профилактика

Дават половин ден платен отпуск за профилактичен преглед

Родителите са длъжни да придружават децата си в заведения за хранене или развлечение след 20 часа, ако не са навършили 14-годишна възраст. Деца, които не са навършили 18 години, трябва да бъдат придружавани от родител в заведения за хранене или развлечение след 22 часа. Това гласят промени в Закона за здравето, които предстои да бъдат гласувани на второ четене в парламента.

Утре, 23 февруари е крайният срок за предложения от страна на депутати за промени в Закона за здравето между първо и второ четене. Проектът обединява два законопроекта - внесени в парламента от депутати от ГЕРБ-СДС, ИНТ, ДПС-НН и БСП-ОЛ, както и от ППДБ.

Родител, който не придружава детето си в заведение след 20 часа, ако е до 14-годишна възраст, и след 22 часа, ако не е навършило 18 години, се наказва с глоба от 2 хил. до 5 хил. лв., а при повторно нарушение санкцията е от 5 хил. до 10 хил. лв., предвиждат промените. Ако депутатите подкрепят предложенията, ще трябва да гласуват размера на глобите в евро.

Изисквания за вида, качеството и количеството на храните за пациентите по време на престоя им в лечебни заведения се определят с наредба на министрите на здравеопазването и на земеделието и храните, гласят други промени в закона. Промяната цели да предотврати даването на пациенти на малки количества некачествена храна. С законопроекта депутатите искат да затегнат и правилата за използване на райски газ и за профилактичните медицински прегледи.

Хората да имат право на платен отпуск за извършване на профилактичен преглед до 4 часа един път в годината, предлагат депутатите. За осъществяване на профилактични прегледи Националната здравноосигурителна система трябва да издава автоматизирано направления на хората за преглед при специалист, за изследвания или за други дейности, които трябва да бъдат извършени според вида и честотата, определени в профилактичния календар, предвиждат още промените.

Предвижда се медицинските специалисти по тяхна преценка да могат да променят или допълват автоматизирано издадените направления за профилактични прегледи или изследвания. Депутатите предлагат здравната каса автоматизирано да изпраща по електронен път покани на хората за явяване на профилактичен преглед. За хората, за които няма техническа възможност да бъдат изпращани електронни покани за прегледи, това да става с изпращане на писмо от здравната каса, предвиждат промените. Целта на промените е ранно откриване на заболявания, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

По отношение на райския газ депутатите предлагат, който придобие, държи или разпространява предназначен за вдишване диазотен оксид (райски газ) да бъде наказван с лишаване от свобода до 5 години и глоба до 5 хил. лв. Това няма да важи само за райски газ за медицински цели. Когато веществото е в големи размери, наказанието е затвор от 2 до 8 години и глоба от 10 хил. до 20 хил. лв., предвиждат промените. Да бъде забранено и шофирането на автомобил след употреба на райски газ, предлагат депутатите.

Автор: Стефан Кючуков

trud.bg