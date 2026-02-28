Подкупи от Пепи Еврото ли взеха главата на европрокурора Теодора Георгиева?

Европейският прокурор Теодора Георгиева се оказа в центъра на грандиозен скандал, след като колегиумът на Европейската прокуратура я призна за виновна в тежки нарушения. Шефката на институцията Лаура Кьовеши официално поиска нейното уволнение, мотивирано от разкрития за корупционни обвързаности с Пепи Еврото и аферата „Осемте джуджета“. Твърди се, че Георгиева е получавала месечни подкупи в размер на 10 000 лева, за да осигурява чадър и информация за разследвания под надзора на Европрокуратурата. Общата сума на прибраните рушвети надхвърля 300 000 лева.

Според свидетелски показания на Кристиян Христов, подкупите са пренасяни в плик, като срещите са се провеждали в ресторант „Осемте джуджета“. Ситуацията се заплита още повече от трагичен инцидент – майката на Георгиева, Румяна Петкова, е открита мъртва след пожар в дома си. Въпреки първоначалните версии за задушаване, съседи твърдят, че са видели съмнителен автомобил с русенска регистрация, което поражда съмнения за умишлено убийство от страна на мафията. Междувременно самият Петьо Петров остава в неизвестност за властите, докато срещу него и Христов текат обвинения за пране на пари и незаконни записи. Теодора Георгиева е сочена за един от най-доверените хора на Пепи Еврото в съдебната система, като кариерата ѝ е била подпомагана от лобисти в замяна на лоялност към престъпните структури.

Източник: Уикенд