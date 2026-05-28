Вечеря със сърбеж и вагинална сухота – новият вкус на телевизията

Вечеря със сърбеж – телевизията вече не уважава и манджата

Има неща, които са толкова интимни, че и най-добрият приятел не би трябвало да ги знае. Обаче телевизията реши друго. Тъкмо си сипеш таратора, хапнеш малко кюфтенце, и от екрана с невъзмутимо лице някаква дама започва да ти обяснява за вагинална сухота, интимни сърбежи и „дискомфорт в зоната“. Сериозно ли? Това ли е моментът? Вечерята с рекламна гарнитура от подсушени подка̀ти?

Няма сапунена опера, няма спорт, няма новини, които да се измъкнат. Рекламите вече не знаят мяра. До вчера ни пробутваха прах за пране и кисело мляко, днес – мазила за интимни зони. Утре може би ще видим реклама как да си промиеш хемороидите, докато ядеш мусака. И всичко това – в праймтайма.

Да, интимни проблеми има. Да, лекарите лекуват. Но не, господа рекламодатели, не е нужно точно когато човек реже салатата да му вкарвате в съзнанието сърбящи истории от чужди гащи. Има едно старо и проверено решение – хигиена. Някой да каже на актрисите от рекламите: „Скъпа, пробвай с малко сапун и вода преди да хукнеш към телевизора да се оплакваш.“

Това вече не е телевизия – това е интимен дневник на чужди подка̀ти, пуснат в ефир за цялото семейство. Децата гледат и питат: „Мамо, какво е това сухота?“ – и тогава започва истинският ад за родителите.

Едно време хората чакаха с нетърпение рекламите за бира, за коли, за шоколад. Днес получават безплатен курс по гинекология с картофите на фурна. И тук вече става ясно – наглостта на рекламодателите е безкрайна. Няма цензура, няма мярка, няма уважение към вечерята.

Телевизията трябва да реши – иска ли да бъде семеен уют или обществена баня с ехтящи интимни проблеми? Ако не могат да намерят баланс, поне да сложат надпис като при филмите: „Съдържанието може да бъде неподходящо за зрители, които в момента ядат.“

