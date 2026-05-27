С растеж от 1,1% ЕС върви към катастрофа

„Държавният дълг в ЕС може да експлодира“ без реформи, предупреждават от МВФ.

И са напълно прави. Средният бюджетен дефицит в ЕС е над 3% от БВП, докато икономическият растеж не може да добута дори 1.5%.

Най-големите и структурноопределящи икономики като Франция, Германия и Италия са в стагнация. В Испания и Португалия продуктивността стагнира напълно, БВП расте само и единствено заради масова миграция, което е неустойчиво.

А растежът се забавя и в останалите страни членки напоследък. Европейската комисия прогнозира растежът в цял ЕС да е едва 1.1% тази година.

Ако растежът ти е 3% може да си позволиш много. Дори известна степен на фискална безотговорност, без тежки последствия.

Но при растеж 1% да имаш дълбоки бюджетни дефицити е рецепта за макроикономическа катастрофа в по-дългосрочен план. МВФ предупреждават - с тези темпове до 2040 държавният дълг в ЕС ще е 130% от БВП.

Добре дошли в клуба на стагниращите. Цял ЕС има нужда от фундаментално реформиране на икономическия си модел.

Автор: Георги Вулджев

trud.bg