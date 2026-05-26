Как България печели от зелената енергия на Гърция

На пазара на дребно цената на киловатчас е третата най-скъпа в Европа

Гърция е инсталирала 18 000 „зелени“ мегавата, които произвеждат изобилна и евтина енергия от слънцето и вятъра в продължение на много часове от деня, а за някои дори на нулеви цени, съобщава електронното издание на в. Kathimerini. От 2024 г. насам Гърция се превърна в нетен износител на електроенергия, а от януари 2026 г. изнася около един тераватчас на месец, което я нарежда на четвъртото място по големина нетен износител на електроенергия в Европа, след Франция, Швеция, Холандия и Белгия.

ВЕИ също така значително подобриха позицията на страната на картата на европейските пазари на едро на електроенергия. Гърция вече не е най-скъпият пазар, както беше дълго време. Но тук свършват добрите новини и започват парадоксите.

На пазара на дребно цената на киловатчас е третата най-скъпа в Европа и по отношение на покупателната способност е най-скъпата.

Балансирането на системата означава голямото участие на ВЕИ на пазара за деня напред (DAM), където цената се определя от търсенето и предлагането, причинява силни колебания поради променливостта на производството им и добавя значителна тежест към цената на едро.

Междувременно прекъсванията на електрозахранването се превръщат в постоянен проблем

и евтината електроенергия от ВЕИ не достига до гръцкия потребител.

Ползата от евтиното производство от ВЕИ едва се забелязва в сметките за ток. Сривът на цените по обяд, поради свръхпроизводството на фотоволтаици, компресира средната цена на едро в DAM, която е основа за формиране на цената на дребно.

Основните бенефициенти обаче не са гръцките потребители, а българите.

България вече е инсталирала 2,5 GW системи за съхранение на енергия, съхранявайки електроенергията, която внася от Гърция, на нулеви цени през обедните часове, която захранва с мрежата си през нощта, когато цените се покачват след залез слънце, ограничавайки отклоненията.

Следователно, евтината енергия от гръцки ВЕИ косвено субсидира разходите за електроенергия на съседните страни, защото Гърция изостава драстично в инфраструктурата за съхранение.

