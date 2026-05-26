Диана Блажева: Все повече естетични хирурзи у нас работят на конвейер, това е престъпно

Голяма част от естетичните хирурзи в България започнаха да работят на конвейер, което за мен е дори престъпно, защото те не отдават нужното внимание на всеки един пациент, манипулация или операция. Това каза инициаторът и създател на Асоциацията за закрила на пациентите на естетичната хирургия Диана Блажева в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС.

По думите ѝ в момента в българското законодателство и в Закона за здравеопазването има огромни празноти, тъй като в тях изобщо липсват регламенти и актуализирани норми за естетичния тип интервенции. "Много от случаите с фатални инциденти или тежки усложнения след пластични операции у нас изобщо не стигат до обществеността и се замитат. Липсва реална статистика, липсва и адекватна регулация, което е изключително обезпокояващо“, алармира Блажева.

Тя сподели и своя личен негативен опит с реномиран български хирург от престижна столична клиника, който впоследствие е затворил практиката си заради множество заведени дела. По време на рутинна манипулация за повдигане на горната устна лекарска грешка е довела до трайно изрязване на част от лицето ѝ, която не може да бъде възстановена по никакъв начин. Вместо съдействие обаче, пациентката е срещнала неетично отношение и обвинения от страна на медика.

Като основни цели пред новосъздадената асоциация Диана Блажева очерта осигуряването на качествена информация и превенция за пациентите, които често не познават правата си. Тя подчерта, че практиката да се връчват документи за информирано съгласие броени минути преди операция, когато пациентът е подложен на силен стрес, е напълно недопустима.

"Нашата цел не е да воюваме с хирурзите, а да изискваме всяка операция да се извършва в максимално безопасна среда. Искаме да ги провокираме да дават пълна информация за следоперативния период, защото много от усложненията настъпват именно тогава поради липса на предписания. Още по-важно е лекарите да имат достойно и коректно отношение към пациентите си, когато нещо се обърка, вместо да се държат нападателно“, обясни тя.

Асоциацията вече развива активна дейност и е постигнала първите си успешни споразумения по пътя на медиацията. Блажева разказа за случай в София, при който чрез нейното лично посредничество турски хирург от Истанбул се е съгласил да възстанови изцяло заплатената от българска пациентка сума за некачествено извършена ринопластика.

Организацията планира поредица от срещи с политически представители за внасяне на конкретни законодателни предложения. Успоредно с това се подготвя стартът на информационен сайт и YouTube канал за по-широко застъпничество на темата.

Диана Блажева бе категорична, че в 21-ви век външният вид е определящ фактор за социалната и професионалната реализация на хората, като сред клиентите на тези услуги има и много деца, които коригират вродени дефекти, за да се справят с училищния тормоз и комплексите.

