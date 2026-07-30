Стоянов: До пълното въвеждане на изтребителите F-16 в оперативна готовност страната ни ще продължи да използва МиГ-29 https://crimes.bg/vodeshha-tema/stoyanov-do-palnoto-vavezhdane-na-iztrebitelite-f-16-v-operativna-gotovnost-stranata-ni-shte-prodalzhi-da-izpolzva-mig-29/198058 Crimes.bg

Министерството на отбраната е отправило официални запитвания до Полша и Унгария относно възможността България да получи самолети МиГ-29 и резервни части за тях. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов до народния представител Ивайло Мирчев, сочи справка на ФОКУС в сайта на парламента.

Министърът посочва, че след срещата на върха на НАТО в Анкара и последвалото извънредно заседание на парламентарната комисия по отбрана е информирал депутатите за проведените разговори с министрите на отбраната на Чехия, Полша и Унгария.

Припомняме, че вчера Стоянов обясни, че правителството търси изтребители МиГ-29 само за резервни части. Изпратени са писма и до Пентагона, и до Швеция за употребявани самолети F-16 и Gripen, каза министърът, но добави, че не очаква страната ни да получи такива самолети.

По думите му в началото на юли до министрите на отбраната на Полша и Унгария са изпратени писма с въпрос дали техните държави могат да предоставят самолети МиГ-29 и резервни части за нуждите на българските Военновъздушни сили.

Стоянов подчертава, че до пълното въвеждане в оперативна готовност на изтребителите F-16 Block 70 България ще продължи да разчита на МиГ-29 за охрана на въздушното си пространство и за изпълнение на съюзническите ангажименти, включително по мисията Air Policing.

Министърът отбелязва, че въпреки недостига на резервни елементи, възли и агрегати за самолетите МиГ-29, Военновъздушните сили продължават да изпълняват всички свои основни задачи. Затова Министерството на отбраната е длъжно да проучва възможностите за осигуряване на летателната годност на изтребителите чрез придобиване на авиационна техника, резервни части и оборудване.

Отправеното запитване към Полша не влияе върху процеса по превъоръжаване на българските Военновъздушни сили с F-16, който е в напреднал етап на изпълнение. Предоставянето на излишно въоръжение и техника е суверенно решение на всяка държава и зависи от нейната преценка, се посочва още в отговора на МО.

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