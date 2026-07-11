Красимир Георгиев: Държавата създаде пътна анархия, прокуратурата да провери кой написа наредбата за мантинелите

В България е създадена пътна анархия от държавата и нейните институции. Това каза Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България в предаването „Тази събота" по бТВ.

Според него прокуратурата трябва да разследва кой е предложил, написал и подписал наредбата, с която се приема по българските пътища да има такива мантинели.

Проблемът обаче не се изчерпва само с инфраструктурата. Той настоя за цялостна реформа в пътната безопасност, която да започне още от подготовката на бъдещите водачи. „Кой осъществява контрол по време на шофьорските курсове? Отговорът е - никой, въпреки че по закон за това отговарят няколко институции", посочи експертът.

Георгиев отправи критики и към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", която според него отказва да въведе работещи механизми за контрол.

„Ние сме предложили готова система за контрол, но ни беше казано, че няма да стане. Те са за дигитализация, при която обаче ще се запази старата система на работа с всичките ѝ пошлости", коментира той.

По думите му съществуват съмнения, че липсата на ефективен контрол обслужва определени икономически интереси.

„Има много малко фирми, които са като бяла ластовица. Обучават хората и за това, че го правят правилно „Автомобилна администрация" ги пресира. Явно някой има интерес подготовката да е лоша. От това се правят пари", допълни Георгиев.

По думите му за първи път Столичната дирекция на вътрешните работи е потърсила съдействие от неправителствения сектор по темата за пътната безопасност. „Ние знаем как да се подобри безопасността на пътя, но някой трябва да ни потърси. Някой трябва да ни чуе и с помощта на лостовете, които притежава държавата, заедно да спрем тези реки от кръв. Не искам да съм лош пророк, но и другата седмица ще има инцидент", каза Георгиев.

Той предупреди, че ако не бъдат предприети реални промени, тежките инциденти ще продължат.

„Не искам да съм лош пророк, но и другата седмица ще има инцидент", каза още експертът.

бТВ, „Тази събота"