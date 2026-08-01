Ивелин Първанов: България не може да си позволи да остане без решение за бойната авиация

България не води преговори с Полша за придобиването на изтребители МиГ-29. Това стана ясно след въпрос на народния представител от „Възраждане" Ивелин Първанов към министъра на отбраната, който призна, че към момента разговори не се водят, тъй като страната ни все още не е получила официален отговор от полската страна.

Повод за парламентарния въпрос стана официалното изявление на полския заместник-министър на отбраната Павел Залевски, че самолетите МиГ-29, които първоначално са били предвидени за предоставяне на Украйна, няма да бъдат изпратени на воюващата страна. Вместо това Полша води разговори с държава членка на НАТО, проявяваща интерес към придобиването на самолетите. След появилите се публикации в полски и украински медии, според които тази държава може да е България, Ивелин Първанов поиска министърът на отбраната да даде ясен отговор дали страната ни води подобни преговори, каква цена поставя полската страна и в какви срокове би могла да се осъществи евентуална доставка.

В отговора си министърът беше категоричен, че към настоящия момент България не преговаря с Полша за МиГ-29, тъй като все още няма официален отговор от Варшава.

В репликата си Ивелин Първанов обърна внимание, че въпросът далеч не е формален, а засяга пряко способността на България да гарантира защитата на собственото си въздушно пространство. По думите му проблемите пред бойната авиация не намаляват, а се задълбочават, докато очакванията новите F-16 бързо да осигурят необходимите способности не се оправдават. Според него страната се нуждае от практично решение, което да осигури необходимото технологично време до пълното изграждане на новите възможности на Военновъздушните сили.

Народният представител посочи, че полските МиГ-29 произхождат от самолетите на бившата ГДР, впоследствие са модернизирани и са напълно съвместими със стандартите на НАТО. Именно затова според него те могат да бъдат реална възможност България да преодолее трудния преходен период, докато новите самолети достигнат пълна оперативна готовност.

Първанов подчерта още, че независимо от трудностите с доставките на резервни части и поддръжката на съществуващата авиационна техника, Министерството на отбраната трябва да продължи да търси възможности за осигуряване на необходимите способности на Военновъздушните сили. По думите му защитата на българското небе не може да бъде оставена в режим на изчакване, а изисква навременни решения и активни действия. Затова той призова министерството да продължи усилията за установяване на контакт с полската страна, ако такава възможност съществува.

В заключение Ивелин Първанов заяви, че въпросът за бойната авиация е въпрос на национална сигурност и не бива да бъде отлаган. Според него държавата трябва да използва всяка реална възможност за укрепване на отбранителните си способности, така че България да разполага с надеждна защита на въздушното си пространство през целия преходен период до окончателното въвеждане в експлоатация на новите бойни самолети.