В истински празник се превърнаха туристическите пътувания с влак в Източните Родопи

Множество любители изпълниха специалните туристически композиции с маршрут Димитровград - Момчилград - Димитровград и през двата дни на 23 и 24 май.
Близо 400 души се насладиха на организираната от БДЖ туристическа програма със специални спирания за фотопаузи по маршрута на влака на спирките Средна арда и Момина скала, в близост до най-дългия въжен пешеходен мост в България.
Пътуващите бяха посрещнати празнично още при отпътуването си от Димитровград и при пристигането си в Момчилград.
След пътуването всички слязоха от влака с усмивки, празнично настроение и незабравими приятни спомени.