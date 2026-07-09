Иван Грошев: Не е невъзможно да имаме 1 млн. германски туристи

Не е невъзможно в България да има 1 милион германски туристи до края на мандата на това правителство. Това заяви пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите у нас.

"Ние преди пандемичния период бяхме достигнали около 750-800 000 туристи от Германия. Така че 1 милион не е непостижима цел на базата на историческите резултати. Но тук се изисква една изключително интензивна съвместна работа, както национално ниво, така и на бизнес ниво. И ние трябва да разберем, че това, което даваме като средства в туризма - като реклама и маркетинг, това не са изхарчени безвъзвратно пари, това са инвестиции. Те могат да се върнат после под формата на ДДС, на курортен данък", коментира Грошев.

"В момента немският пазар абсолютно логично няма как да претърпи логично развитие. Допускаме, че минусът спрямо миналата година, който чисто логически и математически е прогнозируем, е от порядъка на 30%", допълни той.

По думите му един фонд на национално ниво би могъл да подпомогне летателната система, тъй като България няма национален авиопревозвач.

"Египет и Тунис са алтернативи на България за това лято. Това са двата най-преки конкуренти на нашата страна, чисто ценово. Откъм климатична гледна точка едва ли са конкуренти, особено през юли и август. Една част вероятно са останали в Германия", посочи Иван Грошев.

По думите му в момента в България основните групи туристи са от централноевропейския пазар - Полша и Чехия.