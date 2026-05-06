30% от българските семейства имат кола, която не използват

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с автомобил, който не използват, показва ново проучване за нагласите към мобилността у нас, цитирано от БТА. В същото време цели 89% от активните шофьори смятат, че въздухът в големите градове е замърсен.

Изследването е проведено сред 600 шофьори на възраст между 18 и 60 години, с фокус върху градското население. Най-голям дял от анкетираните са от София (42%), следвани от жителите на големи градове (35%) и средни по големина населени места (23%). Средната възраст е 41,4 години.

Повече коли, но не всички се ползват Данните сочат, че средно в едно домакинство има по 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила. Близо 1/3 от домакинствата имат поне една неизползвана кола, под 4% притежават два неизползвани автомобила, над 2/3 използват всички свои превозни средства. Най-разпространени остават бензиновите автомобили, следвани от дизеловите. Хибридите и електромобилите все още заемат малък дял - едва 2,1% притежават плъг-ин хибрид.