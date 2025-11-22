Земеделски стопани дават на съд такси на агенцията по храните

Взимат 200 хил. лв. за кораб със зърно

Отлагат увеличението от 1 юли 2026 г.

За износ на един кораб с пшеница от БАБХ искат таксата за фитосанитарен контрол да стане 200 хил. лв.

Ще предприемем съдебни действия, ако се наложи, срещу новите по-високи такси на Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), заяви председателят на Национална асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Той даде пример за такса, която плаща неговият бранш. Таксата за фитосанитарен контрол за износ на пшеница нараства от 3 лв. на 4 лв. на тон. Така за един кораб от 50 хил. тона ще трябва да бъдат плащани 200 хил. лв. Ако същият кораб тръгва от Румъния таксата е 1000 евро.

Фитосанитарният контрол означава взимане на проба от зърното на кораба и изследването му, а разходите са максимум 1000 лв., обясни Илия Проданов. Всичко над това е данък за пълнене на бюджета на държавата, допълни той. Няма обосновка защо таксите са такива, заяви Илия Проданов.

От БАБХ заявиха, че по искане на браншовите организации ще предложат на Министерски съвет отлагане на датата на влизане в сила на по-високите таксите от 1 юли 2026 г.

trud.bg