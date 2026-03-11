Съседна на България страна може да бъде въвлечена във война с Иран по искане на САЩ

Разполагането на американски военни самолети в Румъния на фона на войната в Близкия Изток може да направи страната съучастник в конфликта. Това също може да предизвика реакция от страна на Иран. Това заявява командирът в оставкаСанду Валентин Матею в интервю за Digi24.



Според него, въпросът за разполагането на американски военни ще бъде обсъден на заседание на Съвета за национална сигурност на Румъния (CSAT).



Става дума за искане на съюзник за разполагане на военен потенциал в съответствие с двустранните споразумения между страните.



Санду Валентин Матею обяснява, че теоретично в Румъния могат да бъдат разположени самолети-зареждачи или бойна авиация на САЩ. Ако такива самолети изпълняват бойни мисии срещу Иран директно от територията на страната, това може да означава фактическо участие на Румъния във войната.



"В момента, в който те действат директно от нашата територия, ние ставаме съюзническа страна и възникват въпроси на международното право“, отбелязва той.



В същото време военният подчертава, че всяко решение ще има политически характер и трябва да отчита съюзническите задължения на Румъния към САЩ.



Той също така предупреждава, че в случай на участие на Румъния в операциите, Иран може да я разглежда като потенциална цел за удари.



"Техеран вече заяви, че може да атакува страни, от чиято територия се извършват удари или през въздушното пространство на които прелитат самолети, атакуващи Иран“, обяснява Матею.



По думите му, Иран вече не разполага с предишния потенциал на балистични ракети, но продължава активно да използва дронове "Шахед“. Освен това не се изключва рискът от терористични атаки.



Въпреки възможните рискове, Матею подчерта важността на стратегическото партньорство на Румъния със САЩ.



"Имаме стратегически партньор, винаги сме подчертавали нашата дружба със САЩ, важността на базата Когелничан (автобаза на НАТО в Румъния), и да, в беда се познава приятелят“, добавя той.

https://www.focus-news.net/