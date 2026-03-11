Под патронажа на президента Илияна Йотова ще се проведе инициативата на британското посолство „Посланик за един ден“ https://crimes.bg/vodeshha-tema/pod-patronazha-na-prezidenta-iliyana-yotova-shte-se-provede-iniciativata-na-britanskoto-posolstvo-poslanik-za-edin-den/187057 Crimes.bg

Инициативата на британското посолство в София „Посланик за един ден“ ще се проведе под патронажа на президента Илияна Йотова. Тя подкрепя за девета поредна година конкурса, който насърчава момичета от цяла България да участват в обществените процеси.

До 8 април желаещите да се включат в инициативата момичета на възраст между 15 и 19 години трябва да отговорят с кратко есе на въпроса „Ако бяхте посланик за един ден, как бихте помогнали България да стане по-безопасно място за жените и момичетата – у дома, онлайн и в публичния живот?“. Повече информация за конкурса може да бъде намерена на фейсбук страницата на британското посолство.

Победителките ще имат възможност да участват в работното ежедневие на президента Илияна Йотова и на британския посланик Натаниел Копси, да се срещнат с представители на законодателната и изпълнителната власт, на гражданския сектор и на бизнеса.

