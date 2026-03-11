Флашка с биткойни за 8 милиона евро изчезна след смъртта на лама Иво и рейнджърите Техни близки твърдят, че хардуерен портфейл с криптовалута е изчезнал след трагедията, МВР отрича https://crimes.bg/vodeshha-tema/flashka-s-bitkoyni-za-8-miliona-evro-izchezna-sled-smartta-na-lama-ivo-i-reyndzharite-3/186990 Crimes.bg

Мистериозна криптодрама разтърси България след трагедията на хижа „Петрохан“. Близки до загиналите рейнджъри твърдят, че хардуерен портфейл с биткойни на стойност 8 милиона евро е изчезнал безследно. Флашката, съхранявана от будисткия гуру лама Ивайло Калушев или неговия приближен Ивайло Иванов – Ивей, е в центъра на подозрения за жестока екзекуция. Според неофициална информация, групата не е сложила сама край на живота си, а е била ликвидирана именно заради огромното цифрово богатство.

През последните пет години Калушев системно е обръщал в криптовалута огромни дарения от богати българи. Сред щедрите меценати се открояват имената на кмета на София Васил Терзиев, превел 80 000 евро, бизнес дамата Саша Безуханова и София Андреева, която признава за дарения над един милион евро. Тези суми обаче липсват във финансовите отчети на сдружението.

МВР категорично отрича да е откривана флашка с биткойни, но съмненията остават. Една от версиите е, че ценното устройство е било задигнато от убийците, а друга насочва към Деян Илиев – Мексиканеца, сочен за пръв ученик на ламата, който може да е скрил съкровището. Докато разследващите поддържат версията за самоубийство, милионите в крипто липсват, оставяйки след себе си въпроси за истинските мотиви зад масовата смърт в планината.

Източник: Уикенд