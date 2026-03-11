Живот под обстрел и сирени за въздушна атака. Каква е ситуацията в Иран, след ударите на САЩ? https://crimes.bg/po-sveta/zhivot-pod-obstrel-i-sireni-za-vazdushna-ataka-kakva-e-situaciyata-v-iran-sled-udarite-na-sasht/187062 Crimes.bg

Иранският лекар д-р Абдулах Заргар, който живее в България повече от 20 години, сподели в предаването „Тази сутрин" на bTV, че поддържа изключително трудна връзка със своите близки в Иран заради ограниченията в комуникациите в страната.

В момента д-р Заргар се намира във Варна, докато част от семейството му е в родния му град в Иран. По думите му телефонната връзка е силно затруднена, а интернет почти липсва.

По принцип имаме връзка, но тя е много трудна, защото никой извън България не може да се обажда в Иран. Чакам, когато те успеят да се свържат с мен. Тогава звънят и говорим, но разговорите са по една-две минути и връзката прекъсва, разказа той.

Последният му разговор с близките е бил преди ден. Поводът е бил тревожната ситуация в родния му град, който е бил поразен от удари.

Аз съм от малък град. Родителите ми, сестра ми и всички роднини са отишли там. За първи път този град беше ударен - три пъти, каза д-р Заргар.

По думите му е трудно да се установят точните щети и броят на жертвите, тъй като информацията е силно ограничена.

За жертви никой не може да каже, защото всичко е забранено. Дори не можеш да се доближиш до мястото, където се е случило, обясни той.

Въпреки тежката обстановка, според информацията, която получава от близките си, ежедневният живот в известна степен продължава.

Няма интернет, дори обикновените телефонни връзки са трудни. Но казват, че в супермаркетите има храна и няма проблем с основните неща, посочи лекарят.

Голяма част от семейството му остава в Иран - родителите му, сестра му, както и нейните деца и внуци, освен това има и много други роднини и приятели.

В разговора беше засегната и политическата ситуация в страната. Според д-р Заргар голяма част от иранското общество иска промяна.

Нямаме достоверна статистика, но от разговорите и от това, което виждам, когато ходя в Иран - аз пътувам там по три-четири пъти годишно - настроенията са такива. Голям процент от хората искат промяна, каза той.

По думите му много иранци биха предпочели демократична система, дори и тя да не е съвършена.

Хората искат промяна. Искат демокрация, дори да не е идеална. Но не мисля, че сегашните промени в ръководството ще доведат до реална промяна, добави д-р Заргар.